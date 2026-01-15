‘Bridgerton 4′: fechas y horas de estreno, reparto, dónde ver y más sobre la nueva temporada

A pocas horas de su lanzamiento, ‘Bridgerton’ se prepara para regresar a Netflix con los primeros episodios de su cuarta temporada, una de las entregas más esperadas de la popular serie de época.
La producción, que se ha convertido en uno de los mayores éxitos del catálogo de la plataforma, vuelve con nuevos capítulos que prometen ampliar las historias románticas y los conflictos dentro de la alta sociedad londinense.
La nueva temporada de ‘Bridgerton’ llegará dividida en dos partes, con el estreno inicial programado para finales de enero, seguido de una segunda tanda de episodios en febrero. Como es habitual, el lanzamiento será simultáneo a nivel global, por lo que los horarios varían según el país.
¿Cuándo se estrena ‘Bridgerton 4’ y a qué hora?
‘Bridgerton 4′ llegará a las pantallas de Netflix el jueves 29 de enero en los siguientes horarios:
- Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 3:00 a. m.
- Estados Unidos: 3:00 a. m.
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 2:00 a. m.
- Venezuela, Chile, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 4:00 a. m.
- Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay: 5:00 a. m.
- España: 9:00 a. m.
La segunda parte de la temporada se estrenará el 26 de febrero de 2026 con los cuatro episodios finales.
Títulos de los capítulos de ‘Bridgerton 4’
- The Waltz
- Time Transfixed
- The Field Next to the Other Road
- An Offer from a Gentleman
- Yes or No
- The Passing Winter
- The Beyond
- Dance in the Country
Reparto de ‘Bridgerton 4′
La temporada 4 de la serie de Netflix combina actores que regresan al elenco con nuevos rostros que aportan frescura a la historia. Este es el elenco:
- Luke Thompson es Benedict Bridgerton
- Yerin Ha es Sophie Baek
- Jonathan Bailey es Anthony Bridgerton
- Nicola Coughlan es Penelope Bridgerton
- Luke Newton es Colin Bridgerton
- Claudia Jessie es Eloise Bridgerton
- Victor Alli es John Stirling
- Hannah Dodd es Francesca Stirling
- Masali Baduza es Michaela Stirling
- Adjoa Andoh es Lady Danbury
- Golda Rosheuvel es Queen Charlotte
- Ruth Gemmell es Violet Bridgerton
- Florence Hunt es Hyacinth Bridgerton
- Martins Imhangbe es Will Mondrich
- Will Tilston es Gregory Bridgerton
- Polly Walker es Portia Featherington
- Lorraine Ashbourne es Mrs. Varley
- Katie Leung es Lady Araminta Gun
- Michelle Mao es Rosamund Li
- Isabella Wei es Posy Li
Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí