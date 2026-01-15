‘Bridgerton 4′: fechas y horas de estreno, reparto, dónde ver y más sobre la nueva temporada

A pocas horas de su lanzamiento, ‘Bridgerton’ se prepara para regresar a Netflix con los primeros episodios de su cuarta temporada, una de las entregas más esperadas de la popular serie de época.

La producción, que se ha convertido en uno de los mayores éxitos del catálogo de la plataforma, vuelve con nuevos capítulos que prometen ampliar las historias románticas y los conflictos dentro de la alta sociedad londinense.

La nueva temporada de ‘Bridgerton’ llegará dividida en dos partes, con el estreno inicial programado para finales de enero, seguido de una segunda tanda de episodios en febrero. Como es habitual, el lanzamiento será simultáneo a nivel global, por lo que los horarios varían según el país.

¿Cuándo se estrena ‘Bridgerton 4’ y a qué hora?

‘Bridgerton 4′ llegará a las pantallas de Netflix el jueves 29 de enero en los siguientes horarios:

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 3:00 a. m.

Estados Unidos: 3:00 a. m.

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 2:00 a. m.

Venezuela, Chile, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 4:00 a. m.

Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay: 5:00 a. m.

España: 9:00 a. m.

La segunda parte de la temporada se estrenará el 26 de febrero de 2026 con los cuatro episodios finales.

Títulos de los capítulos de ‘Bridgerton 4’

The Waltz Time Transfixed The Field Next to the Other Road An Offer from a Gentleman Yes or No The Passing Winter The Beyond Dance in the Country

Reparto de ‘Bridgerton 4′

La temporada 4 de la serie de Netflix combina actores que regresan al elenco con nuevos rostros que aportan frescura a la historia. Este es el elenco:

Luke Thompson es Benedict Bridgerton

Yerin Ha es Sophie Baek

Jonathan Bailey es Anthony Bridgerton

Nicola Coughlan es Penelope Bridgerton

Luke Newton es Colin Bridgerton

Claudia Jessie es Eloise Bridgerton

Victor Alli es John Stirling

Hannah Dodd es Francesca Stirling

Masali Baduza es Michaela Stirling

Adjoa Andoh es Lady Danbury

Golda Rosheuvel es Queen Charlotte

Ruth Gemmell es Violet Bridgerton

Florence Hunt es Hyacinth Bridgerton

Martins Imhangbe es Will Mondrich

Will Tilston es Gregory Bridgerton

Polly Walker es Portia Featherington

Lorraine Ashbourne es Mrs. Varley

Katie Leung es Lady Araminta Gun

Michelle Mao es Rosamund Li

Isabella Wei es Posy Li

