Bumbox estrena ‘El Telerobo’, videopodcast que reconstruye un millonario robo de los años 80

Bumbox estrena este 15 de septiembre ‘El Telerobo’, un nuevo videopodcast que combina investigación periodística, archivo y narración para reconstruir uno de los casos financieros más llamativos de Colombia. La producción está compuesta por ocho episodios, de aproximadamente 30 minutos cada uno, y cuenta con la participación de los periodistas Olga Behar y Víctor Cabezas.

El proyecto lleva a las plataformas digitales una historia ocurrida a comienzos de los años 80, cuando 13,5 millones de dólares pertenecientes a la nación y custodiados en el Chase Manhattan Bank de Londres desaparecieron en una operación realizada mediante una máquina de télex. Más de cuatro décadas después, el episodio es retomado desde una mirada que busca conectar aquel caso con los primeros antecedentes del delito financiero en la era electrónica.

Una investigación llevada al formato videopodcast

‘El Telerobo’ parte de una investigación periodística en la que confluyen la experiencia de Behar, reconocida por su trabajo en investigación y por la cobertura de algunos de los acontecimientos políticos y sociales más importantes del país, y la perspectiva jurídica de Cabezas, abogado, politólogo y docente universitario dedicado al análisis de coyunturas nacionales.

La participación de ambos permite abordar la historia desde diferentes ángulos. Mientras Behar aporta su experiencia como periodista que estuvo cerca de las dinámicas de poder de aquella época, Cabezas analiza los elementos jurídicos e institucionales alrededor de un caso que involucró entidades y sistemas financieros de distintos países.

La producción también busca mostrar cómo una operación que hoy podría asociarse con formas de ciberdelito ocurrió en un momento en el que las herramientas electrónicas comenzaban a transformar las comunicaciones y las transacciones financieras. El télex, un sistema utilizado para transmitir mensajes escritos a distancia, terminó siendo una pieza fundamental en la operación que permitió la desaparición del dinero.

De acuerdo con Víctor Cabezas, uno de los elementos que distingue la historia es precisamente su relación con la tecnología. “Esta historia acumula medallas de oro. El primer atraco telemático de la historia; la primera investigación policial que hurgó entre cables, códigos y sistemas suizos, estadounidenses y colombianos”, afirmó al presentar el proyecto.

El periodista también señaló que el caso no pudo ser contado completamente en 1983 y que la nueva producción busca reconstruirlo a partir de la información y los archivos disponibles actualmente. De esta manera, ‘El Telerobo’ combina el relato de un episodio ocurrido hace más de 40 años con una lectura sobre los cambios tecnológicos y las nuevas formas que adquirió el delito financiero.

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La producción cuenta con ocho capítulos de cerca de media hora cada uno, en los que se desarrolla progresivamente la historia y la investigación alrededor del millonario robo. El formato de videopodcast permite incorporar, además de la conversación y la narración de sus protagonistas, elementos de archivo relacionados con el caso.

‘El Telerobo’ está disponible desde este 15 de septiembre en las plataformas de audio, YouTube, Ditu y Bumbox.com. Con esta producción, Bumbox amplía su oferta de contenidos en formato videopodcast y lleva a las audiencias digitales una investigación que conecta periodismo, historia, tecnología y justicia.

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