Caerás, El verano en que me enamoré, Peacemaker y más estrenos para fin de semana

Si estás buscando qué ver este fin de semana, tenemos para ti varias alternativas para todos los gustos.

‘El verano en que me enamoré’ temporada 3 – Prime Video

Belly debe resolver el dilema de amar a dos hermanos. Fotografía por: Cortesia

Con un episodio semanal de la tercera y última temporada, que terminará el 17 de septiembre, los seguidores del romance no querrán perderse un solo detalle de la vida de Belly Conklin (Lola Tung), que con la expectativa de pasar con Jeremiah Fisher (Gavin Casalengo), su penúltimo año en la universidad, se encuentra en un dilema con la reaparición de Conrad (Christopher Briney), su primer amor. Con las opiniones divididas, todos se preguntan con cuál de los dos hermanos se quedará Belly.

Con Kyra Sedgwig, Rachel Blanchard, Tom Everett Scot y Kristen Connolly.

‘Caerás’ - Netflix

Esta película alemana que mezcla el drama, el romance y el erotismo, Lilli (Svenja Jung) visita en Mallorca a su hermana Valeria (Tijan Marei), su hermana menor, quien está comprometida con Manu (Victor Meutelet), un hombre que le produce desconfianza. La pareja tiene un proyecto en mente, pero debe contar con la venta de un inmueble familiar, algo que a Lilli no la convence. A la tensión de las hermanas se suma Tom (Theo Trebs), gerente de un club, que lleva a la mayor de la familia a desafiarlo todo, fortalecida por el deseo. Las mentiras, la manipulación y los secretos dejarán al espectador sin aliento. En el elenco están Thomas Kretschmann, Antje Traue, Anton kostov y Lucia Barrado. Dirige Sherry Hormann.

‘Peacemaker’- temporada 2 - HBO

Peacemaker (John Cena) atraviesa por una crisis, pero no es lo único que Christopher Smith debe enfrentar en su intento de reconciliar su pasado, acomodarlo a sus nuevas premisas y seguir ejerciendo su sentido de la ley, pues Rick Flag (Frank Grillo) quiere vengar la muerte de su hijo.En esta temporada de la historia del antihéroe de D.C. creado por James Gunn, llegan nuevos actores al elenco, pues además de Grillo, estarán David Denman, Tim Meadows y Sol Rodríguez.

‘Velocidad salvaje’ – Disney+

Edie (Samara Weaving), o Eenie Meanie como todos la conocen, vive una vida tranquila lejos de su pasado, pero se ve obligada a retomar su antiguo oficio como conductor de fugas para salvar a su exnovio. El robo de un casino la llevará a vivir al filo del peligro. Con Karl Glusman, Randall Park, Andy García y Steve Zahn.

‘Becoming Madonna’- Universal +

Con la dirección de Michael Ogden, este documental recorre un período específico de tiempo (1978 a 1982) de la vida de Madonna Louise Ciccone y su lucha para abrirse paso en la escena newyorkina para mostrar su talento como cantante y bailarina. La grabación de ‘Everybody’, su primer sencillo, el interés y la pasión de la artista por experimentar con todos los géneros musicales y su incursión en bandas como Breakfast Club y Emmy and the Emmys hacen parte de este producto audiovisual.

Estrenos de A&E y AMC

Y para seguir durante la próxima semana, te damos dos alternativas que combinan drama y realidad.

´Sobreviviendo al cartel´- AMC





Las historias de Alejandro Cardona (Gabriel Agüero), un afamado CEO de Silicon Valley, casado con Marcelina Cardona (Vanessa Restrepo), que regresa a México para hacerse cargo de cartel de Carlos Cardona (Rey Cantú), su padre, la de José de La Fuente (Gustavo Sánchez Parra), un ex marino mexicano cuya meta es cruzar la frontera hacia Estados Unidos y la vida un detective que lucha contra sus temores y demonios mientras lucha contra el narcotráfico, se enlazaron en la primera temporada. Ahora, en la segunda, de 8 capítulos, sus vidas tomarán rumbos inesperados.

Desde el viernes 22 de agosto a las 11:00 p.m. y repetición los martes a medianoche.

‘¿Quién da más? – A &E

En la temporada 14, los amantes de las subastas se están dando un festín de lunes a viernes. De la mano de los subastadores Dan y Laura Dotson, los postores de siempre, Darrell Sheets, Ivy Calvin, René Nezhoda, Brandi Pasante y Kenny Crossley y el regreso de Barry Weiss, se darán cita ante bodegas que pueden tener tesoros o simplemente están llenas de la basura que alguien olvidó en un contenedor. Solo unos minutos bastan para que cada uno decida si vale la pena pujar y al final, llevarse a casa una buena cantidad de dólares.