¿Camilo Trujillo se sintió incómodo con Emiro Navarro en ‘La casa de los famosos’?

Camilo Trujillo se convirtió en el eliminado del 25 de mayo en La casa de los famosos Colombia 2, reality show en el que duró más de lo que esperaba, según él mismo lo admitió en una reciente charla con la revista Vea.

Horas después de su salida del programa, el actor habló con este medio de comunicación y expuso su opinión sobre varias de las personas con quienes convivió durante estas últimas 17 semanas, entre ellos Emiro Navarro.

De acuerdo con lo que se vio a lo largo de la temporada, el influenciador barranquillero se sintió atraído por Camilo Trujillo e intentó acercarse en varias ocasiones. Sin embargo, el antioqueño siempre dejó en claro su desinterés por tener algo más que una amistad, teniendo en cuenta que no le gustan los hombres.

Camilo Trujillo y la verdad sobre los coqueteos de Emiro en ‘La casa de los famosos’

En su charla con Vea, el exparticipante aseguró que, contrario a la percepción que pudo tener el público, no se sintió acosado ni molesto por los constantes acercamientos del creador de contenido. La razón es que, luego de aclarar que la atracción no era mutua ni correspondida, todo hizo parte de una estrategia para crear contenido y entretener a los televidentes con sus ocurrencias.

“Yo me lo tomé como un juego, como crear contenido porque era eso: contenido. Él y todos lo decían: ‘Amiga, esto es contenido’. Él a mí me respetó mucho y en ningún momento intentó sobrepasarse conmigo. Hasta me lo preguntó en algún momento y yo le dije: ‘No, Emiro. Todo bien, fresco’. Él siempre tuvo claro que no iba a pasar nada más de una amistad porque sabe que me encantan las mujeres. Él lo comprendió, lo entendió y aceptó la amistad que yo le brindé a él”, expresó inicialmente.

@canalrcn Emiro Navarro no pierde oportunidad para estar cerquita de Camilo Trujillo y manifestarle su cariño o dárselo también en LaCasaDeLosFamososCol.😅🤭 ¿Cuántos fans de esta dupla?🤔😍 No te pierdas ningún detalle de #LaCasaDeLosFamososCol2 descargando GRATIS la app 📲🔥 ♬ sonido original - CanalRCN

“Nunca pensé en rechazar a Emiro o hacerle el feo porque no me gusta hacer sentir mal a las personas, menos a él que es una gran persona. Adentro todos lo vimos como un juego y así se sintió, pero ahora que salgo me doy cuenta de que afuera la gente no lo vio así y pudo sentirse incómodo”, concluyó Camilo Trujillo en su entrevista con Vea.