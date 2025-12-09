‘Camp Rock 3′ presenta su primer teaser con los Jonas Brothers y el regreso de Demi Lovato

En 2008, el público conoció la historia de Mitchie Torres (Demi Lovato) en Camp Rock, la película de Disney que marcó a toda una generación y dio pie a una secuela en 2010. Ahora, tras quince años sin novedades, ese largo silencio se rompió con el lanzamiento del primer tráiler de su tercera entrega.

El adelanto confirmó algo que para muchos era impensado hace unos años: los Jonas Brothers regresan a la franquicia y Lovato se vincula nuevamente al proyecto, aunque desde otro rol.

Así es el primer tráiler de ‘Camp Rock 3’

Las nuevas imágenes muestran a Joe, Nick y Kevin retomando a Shane, Nate y Jason, pero ya no como los jóvenes artistas que conocieron los fans en 2008 y 2010. Esta vez, el trío aparece como mentores del campamento, guiando a los aspirantes que llegan en busca de una oportunidad musical. El cambio de dinámica permite ver a los personajes desde otra perspectiva, más cercana a la de artistas consolidados que regresan al lugar donde comenzaron sus historias.

El tráiler también juega con la nostalgia de los seguidores, al recuperar referencias de las dos primeras películas y guiños que se volvieron parte del imaginario colectivo de la franquicia. De ese modo, queda claro que el tono es fresco y enfocado en una nueva generación, pero con la intención de conectar con quienes crecieron con la saga.

Disney informó que la película se estrenará en 2026 y que ya se encuentra en fase de postproducción. La historia gira en torno a Connect 3 —la banda ficticia que representan los Jonas en este universo—, que en medio de una gira enfrenta un imprevisto y decide volver al campamento para encontrar a su nuevo acto de apertura. Desde allí se desencadena una competencia entre jóvenes músicos, con retos, audiciones y momentos que evocan el espíritu clásico de Camp Rock.

El nuevo rol de Demi Lovato en ‘Camp Rock 3′

Uno de los elementos que más comentarios ha generado es la presencia de referencias directas a Mitchie Torres, especialmente a su cuaderno de canciones. Aunque Demi Lovato no actuará en la película, sí participa como productora ejecutiva, lo que marca su reencuentro oficial con la franquicia. Su aporte creativo deja abierta la puerta a sorpresas, y los fans ya especulan sobre una posible aparición especial, algo que Disney no ha confirmado.

El elenco incorpora a nuevas figuras que darán vida a los campistas, entre ellos Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack y Sherry Cola, quienes interpretan a los jóvenes talentos que buscan abrirse camino. La participación de Maria Canals-Barrera, nuevamente como Connie Torres, refuerza los vínculos con la historia original.