Candidatas de Miss Universe Colombia 2025: lista de participantes del reality

La noche del sábado 30 de agosto se estrenó Miss Universe Colombia, el reality, por el Canal RCN, una propuesta que cambia por completo la forma en que el país elige a su representante en el concurso internacional de belleza. En esta ocasión, 55 mujeres de todas las regiones de Colombia participan en un formato televisivo que combina la dinámica de un reality con los retos tradicionales de un certamen.

La conducción del programa está a cargo de Claudia Bahamón, mientras que el jurado lo integran la exreina Valerie Domínguez, la virreina universal Andrea Tovar y el diseñador Hernán Zajar. Ellos, junto con la votación del público, tendrán la responsabilidad de elegir a la candidata que representará al país en Miss Universo 2025, cuya final internacional se celebrará en Tailandia.

El certamen busca mostrar una visión más integral de la belleza, evaluando no solo la pasarela y la fotogenia, sino también el liderazgo, la comunicación, la cultura general y los proyectos sociales de las participantes. Las 55 candidatas seleccionadas provienen de diferentes departamentos y comunidades, y representan profesiones tan diversas como medicina, derecho, ingeniería, artes escénicas, comunicación y docencia.

Lista completa de candidatas de Miss Universe Colombia 2025

Amazonas

Rebeca Castillo: 19 años, estudiante de Ciencias Políticas.

Antioquia

Laura Isabel González: 27 años, comunicadora y modelo.

Vanessa Pulgarín: 33 años, modelo y líder social.

Arauca

Beatriz Hernández: 29 años, profesional en Finanzas y Comercio Internacional.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Leidys Karina Martínez: 23 años, estudiante.

Marvelis Watson: 27 años, fisioterapeuta.

Atlántico

Nayla Piña Vélez: 24 años, comunicadora social.

Shadia Zarrazola: 21 años, estudiante de Psicología.

Bogotá D.C.

Mariana Morales: 27 años, psicóloga, modelo y actriz.

Juliana Vargas: 26 años, estudiante y modelo.

Bolívar

María Clara Cortés: 28 años, profesional en marketing digital.

Mónica Lozano: 31 años, administradora.

Boyacá

Mabell Sánchez: 25 años, ingeniera industrial.

Valeria Benites: 29 años, diseñadora de modas.

Caldas

Diana Paola Manrique: 28 años, modelo.

Yenniffer Loaiza: 28 años, psicóloga y modelo.

Caquetá

Cindy Vásquez: 29 años, empresaria y modelo.

Angi Cabrera: 30 años, profesional de la salud.

Cauca

Danna Sofía Echeverry: 28 años, ingeniera agroindustrial.

Marlyn Dinas: 33 años, actriz y modelo.

Cesar

Adriana Brand: 22 años, modelo.

Martha Rivero: 26 años, periodista y presentadora.

Casanare

Dayana Ángulo: 25 años, relacionista pública y modelo.

Karol Delgado: 23 años, auxiliar veterinaria.

Chocó

Alexandra Noreña: 30 años, empresaria y modelo.

Yorladis Gutiérrez: 23 años, abogada.

Córdoba

Natalia Agudelo: 23 años, estudiante de Trabajo Social.

Lizeth Cueter: 35 años, diseñadora de modas.

Cundinamarca

Dana Valentina Bueno: 19 años, estudiante.

Isabela Córdoba: 39 años, actriz.

Huila

Adriana Risco: 27 años, docente.

Dairy Gutiérrez: 24 años, contadora pública y modelo.

Magdalena

Sofía Donado: 25 años, ingeniera agrónoma y empresaria.

Allison Morrón: 22 años, comunicadora social.

La Guajira

Eilan Sosa: 20 años, estudiante universitaria.

Layda Monsalvo: 27 años, comunicadora.

Meta

Ana María Tavera: 33 años, actriz y periodista.

Luisa Álvarez: 27 años, comunicadora y modelo.

Nariño

Cavylla Valencia: 35 años, artista y emprendedora.

Yoselin Riascos: 30 años, profesora y modelo.

Norte de Santander

Nicole Bochmann: 23 años, estudiante.

Natalia Bayona: 25 años, abogada y docente.

Putumayo

Brenda Bedoya: 22 años, modelo.

Quindío

Dayanna Marulanda: 26 años, estudiante y emprendedora.

Wendy González: 20 años, modelo y estudiante.

Risaralda

Sara Gómez: 30 años, comunicadora social.

Ángela Arcila: 27 años, administradora ambiental y presentadora.

Santander

Gloria Mutis: 28 años, modelo y profesional en comercio.

María José Plata: 19 años, estudiante y modelo.

Sucre

Suad Payares: 26 años, psicóloga.

Ariana Pérez: 29 años, modelo y creadora de contenido.

Tolima

Angie Hernández: 32 años, publicista y modelo.

María Paula Castaño: 27 años, comunicadora social y periodista.

Valle del Cauca