Candidatas de Miss Universe Colombia 2025: lista de participantes del reality

La noche del sábado 30 de agosto se estrenó Miss Universe Colombia, el reality, por el Canal RCN, una propuesta que cambia por completo la forma en que el país elige a su representante en el concurso internacional de belleza. En esta ocasión, 55 mujeres de todas las regiones de Colombia participan en un formato televisivo que combina la dinámica de un reality con los retos tradicionales de un certamen.
La conducción del programa está a cargo de Claudia Bahamón, mientras que el jurado lo integran la exreina Valerie Domínguez, la virreina universal Andrea Tovar y el diseñador Hernán Zajar. Ellos, junto con la votación del público, tendrán la responsabilidad de elegir a la candidata que representará al país en Miss Universo 2025, cuya final internacional se celebrará en Tailandia.
El certamen busca mostrar una visión más integral de la belleza, evaluando no solo la pasarela y la fotogenia, sino también el liderazgo, la comunicación, la cultura general y los proyectos sociales de las participantes. Las 55 candidatas seleccionadas provienen de diferentes departamentos y comunidades, y representan profesiones tan diversas como medicina, derecho, ingeniería, artes escénicas, comunicación y docencia.
Lista completa de candidatas de Miss Universe Colombia 2025
Amazonas
- Rebeca Castillo: 19 años, estudiante de Ciencias Políticas.
Antioquia
- Laura Isabel González: 27 años, comunicadora y modelo.
- Vanessa Pulgarín: 33 años, modelo y líder social.
Arauca
- Beatriz Hernández: 29 años, profesional en Finanzas y Comercio Internacional.
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
- Leidys Karina Martínez: 23 años, estudiante.
- Marvelis Watson: 27 años, fisioterapeuta.
Atlántico
- Nayla Piña Vélez: 24 años, comunicadora social.
- Shadia Zarrazola: 21 años, estudiante de Psicología.
Bogotá D.C.
- Mariana Morales: 27 años, psicóloga, modelo y actriz.
- Juliana Vargas: 26 años, estudiante y modelo.
Bolívar
- María Clara Cortés: 28 años, profesional en marketing digital.
- Mónica Lozano: 31 años, administradora.
Boyacá
- Mabell Sánchez: 25 años, ingeniera industrial.
- Valeria Benites: 29 años, diseñadora de modas.
Caldas
- Diana Paola Manrique: 28 años, modelo.
- Yenniffer Loaiza: 28 años, psicóloga y modelo.
Caquetá
- Cindy Vásquez: 29 años, empresaria y modelo.
- Angi Cabrera: 30 años, profesional de la salud.
Cauca
- Danna Sofía Echeverry: 28 años, ingeniera agroindustrial.
- Marlyn Dinas: 33 años, actriz y modelo.
Cesar
- Adriana Brand: 22 años, modelo.
- Martha Rivero: 26 años, periodista y presentadora.
Casanare
- Dayana Ángulo: 25 años, relacionista pública y modelo.
- Karol Delgado: 23 años, auxiliar veterinaria.
Chocó
- Alexandra Noreña: 30 años, empresaria y modelo.
- Yorladis Gutiérrez: 23 años, abogada.
Córdoba
- Natalia Agudelo: 23 años, estudiante de Trabajo Social.
- Lizeth Cueter: 35 años, diseñadora de modas.
Cundinamarca
- Dana Valentina Bueno: 19 años, estudiante.
- Isabela Córdoba: 39 años, actriz.
Huila
- Adriana Risco: 27 años, docente.
- Dairy Gutiérrez: 24 años, contadora pública y modelo.
Magdalena
- Sofía Donado: 25 años, ingeniera agrónoma y empresaria.
- Allison Morrón: 22 años, comunicadora social.
La Guajira
- Eilan Sosa: 20 años, estudiante universitaria.
- Layda Monsalvo: 27 años, comunicadora.
Meta
- Ana María Tavera: 33 años, actriz y periodista.
- Luisa Álvarez: 27 años, comunicadora y modelo.
Nariño
- Cavylla Valencia: 35 años, artista y emprendedora.
- Yoselin Riascos: 30 años, profesora y modelo.
Norte de Santander
- Nicole Bochmann: 23 años, estudiante.
- Natalia Bayona: 25 años, abogada y docente.
Putumayo
- Brenda Bedoya: 22 años, modelo.
Quindío
- Dayanna Marulanda: 26 años, estudiante y emprendedora.
- Wendy González: 20 años, modelo y estudiante.
Risaralda
- Sara Gómez: 30 años, comunicadora social.
- Ángela Arcila: 27 años, administradora ambiental y presentadora.
Santander
- Gloria Mutis: 28 años, modelo y profesional en comercio.
- María José Plata: 19 años, estudiante y modelo.
Sucre
- Suad Payares: 26 años, psicóloga.
- Ariana Pérez: 29 años, modelo y creadora de contenido.
Tolima
- Angie Hernández: 32 años, publicista y modelo.
- María Paula Castaño: 27 años, comunicadora social y periodista.
Valle del Cauca
- Eliana Duque: 27 años, diseñadora gráfica y modelo.
- Katherine Vanegas: 29 años, médica general.