Carla Giraldo regresó a la cocina de MasterChef. ‘Hay que atreverse’

La cocina más famosa de Colombia volvió a encenderse con la visita de una de sus ganadoras más recordadas. Carla Giraldo, campeona de MasterChef Celebrity 2021, regresó al programa el jueves 7 de agosto de 2025, pero no para ponerse el delantal como concursante, sino para asumir un nuevo rol: jurado invitada.

En el episodio, emitido por el Canal RCN, Giraldo llegó para evaluar un reto que exigía creatividad, técnica y presentación: preparar un sándwich de alta cocina con pan artesanal. Desde su entrada, la actriz fue recibida con aplausos y sonrisas, pero también con la curiosidad de los participantes, que sabían que su mirada exigente podría marcar la diferencia en la competencia.

¿Qué pasó entre Carla Giraldo y Liss Pereira?

Uno de los momentos más comentados de su regreso fue el reencuentro simbólico con Liss Pereira, comediante y finalista de la misma edición que Giraldo ganó. Aunque Pereira no está en la actual temporada, la actriz aprovechó su aparición para recordar aquella rivalidad que marcó su paso por el reality. “Esa competencia cambió mi vida. Me enseñó a ser más fuerte y a confiar en lo que soy capaz de hacer”, dijo Giraldo, entre risas y nostalgia.

El capítulo dejó ver a una Carla segura, dispuesta a reconocer el esfuerzo de los nuevos participantes, pero sin dejar de lado su carácter directo. Comentarios como “hay que atreverse” o “la técnica también se siente en el sabor” fueron parte de sus observaciones durante la degustación.

La presencia de Giraldo no solo avivó recuerdos en los televidentes, sino que también funcionó como motivación para los concursantes actuales, que vieron en ella el ejemplo de que la perseverancia y el trabajo en equipo pueden llevar al triunfo.

Con este regreso, MasterChef Celebrity volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, donde fanáticos recordaron memes, frases y momentos icónicos de la temporada 2021. Muchos pidieron que Giraldo tenga más apariciones en el programa, ya sea como jurado invitada o como parte de retos especiales.

Aunque esta vez no tuvo que competir con el reloj ni con sus propios nervios, Carla Giraldo demostró que su esencia y su pasión por la cocina siguen intactas. Y, como en su temporada, volvió a dejar claro que en MasterChef, el talento y la personalidad son ingredientes infaltables para conquistar la pantalla.