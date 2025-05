Carla Giraldo respondió a indirectas de Norma Nivia en ‘La casa de los famosos’

La reciente visita de Marlon Solórzano a La casa de los famosos Colombia desató una ola de reacciones entre los participantes. Norma Nivia, por ejemplo, quedó pensativa con el mensaje que recibió por parte de su antiguo compañero. Tanto así que se animó a hacer una serie de comentarios sobre el programa por los que Carla Giraldo, una de las presentadoras, hizo una aclaración en público.

¿Qué dijo Norma Nivia sobre ‘La casa de los famosos’?

En medio de una conversación que sostuvo con su colega Camilo Trujillo, la actriz puso sobre la mesa el tema de Marlon e insinuó que, quizá, el comentario que le hizo se debe a que el Canal RCN se ha encargado de “editar” el contenido para mostrar de ella una versión negativa.

"Me dijo: ‘Cuando yo compartí aquí contigo me llevé una buena percepción de ti y yo me quedo con eso. Prefiero quedarme con eso que con cosas del juego’. Pero claro, como a mí me han mostrado como con mis ataques de rabia y la vaina. Menos mal se queda con lo que vivió conmigo y no con vainas que haya visto editadas por ahí”, expresó Norma Nivia como una evidente indirecta a la producción de La casa de los famosos Colombia 2.

La respuesta de Carla Giraldo a la insinuación de Norma Nivia en ‘La casa de los famosos’

La charla entre ambos actores no pasó por alto. Razón por la que, tras terminar de presentar la grabación al público y al resto de participantes, Carla Giraldo le dejó un mensaje a Norma.

“Yo quiero tirar una bombita por ahí al aire. Me voy a saltar por ahí las reglas, pero es que yo oigo por ahí muchas espe

culaciones sobre el programa, que la edición y que la cosa. Chicos, les recuerdo que este programa no se edita, este programa se presenta las 24 horas por la aplicación del Canal RCN, en la que nos ven tal y como somos y somos los que estamos. Ahí como para dejarles eso clarito”, expresó la presentadora antioqueña. Segundos más tarde, las cámaras enfocaron el rostro de Norma Nivia, lo que dejó en claro para quién estuvo dedicado el mensaje.