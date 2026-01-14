Carlos Torres reveló por qué dijo “no” a las primeras propuestas de ‘La reina del flow’

Actualmente, Caracol Televisión emite la tercera temporada de 'La reina del flow‘, una de las producciones más exitosas de la televisión colombiana en los últimos años. En esta nueva entrega, Carlos Torres vuelve a dar vida a Charly Flow, el polémico personaje que ha marcado su carrera y que ya había interpretado en las dos temporadas anteriores de la serie.

Sin embargo, aunque hoy su nombre es inseparable del fenómeno que significa ‘La reina del flow’, lo cierto es que el actor estuvo a punto de no hacer parte del proyecto desde su origen.

Así lo reveló Carlos Torres recientemente, al contar por primera vez por qué rechazó las primeras propuestas para audicionar en la producción que, en ese momento, ni siquiera llevaba el nombre con el que se hizo famosa.

¿Por qué Carlos Torres no quería hacer audición para ‘La reina del flow’?

En una entrevista con Juanpis González, Torres explicó que todo ocurrió mientras estaba finalizando su participación en ‘Francisco el matemático: clase 2017’. Según relató, el proyecto inicialmente se llamaba ‘Puro Flow ‘y tenía una idea muy distinta a la que finalmente llegó a la pantalla.

“Yo estaba terminando de hacer ‘Francisco el matemático’ cuando me llamaron a audicionar para un proyecto que se llamaba ‘Puro Flow’, en ese momento no se llamaba ‘La reina del flow’”, contó inicialmente.

En ese primer acercamiento, Carlos Torres explicó que la producción estaba buscando cantantes que supieran actuar. “Ellos dijeron: ‘Busquemos cantantes que puedan actuar’. Después se dieron cuenta que les iba mejor al contrario, entonces abrieron el casting para actores que supieran cantar”, agregó.

Precisamente, según el barranquillero de 37 años, ese enfoque fue determinante para que rechazara la primera invitación: “Ellos me llamaron y me dijeron que en la audición yo debía cantar, pero les dije que no cantaba bien. Yo pensaba: ‘¿para qué voy si yo no canto bien?’ Entonces rechacé el primer llamado”. A esto se sumó que tenía otra audición en puerta y prefería concentrar su tiempo y preparación en ese proyecto.

Sin embargo, la historia cambió pocos días después: “A la semana me llamaron de nuevo y me dijeron que ya no debía cantar, que me presentara solo a hacer algunas escenas”.

Fue entonces cuando Carlos Torres decidió asistir a la audición y construir su propia versión del personaje. “Me compré unos tatuajes temporales, me los puse, me pinté el pelo, hice la audición de Charly Flow como yo me lo imaginaba y al director le gustó”.

Por último, el el protagonista de ‘La reina del flow’ aseguró que su preparación fue clave para quedarse con el papel que, sin imaginarlo en ese momento, resultaría ser uno de los más importantes en su carrera. “Hice mi respectiva investigación de los artistas del género urbano y me gané el personaje”, concluyó.

