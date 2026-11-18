El pasado lunes festivo en la noche Carolina Cruz y Andrea Tovar se encargaron de conducir la velada de elección y coronación de la nueva Miss Colombia, desde Cartagena de Indias. En el certamen resultó ganadora la representante de Antioquia, Verónica Hernández no obstante, las redes sociales se convirtieron en el entorno de comentarios hacia Cruz y Tovar, debido a la información que dieron sobre los presidentes nacidos en el Caribe colombiano.

El error que los cibernautas no pasaron por alto

Al principio de la transmisión, Carolina Cruz mencionó dijo: “Rafael Núñez gobernó desde Cartagena, desde la histórica Casa del Cabrero, pero hay más: Rafael Núñez fue hasta el año 2026 el único presidente de Colombia nacido en el Caribe colombiano”. Luego su compañera se refirió a que el actual mandatario Abelardo De La Espriella era oriundo de la Costa, indicando que es de Montería, Córdoba.

Las redes señalaron la imprecisión de las presentadora, ya que aunque el actual presidente se crio en la Costa Caribe, en realidad es nacido en Bogotá. Así mismo que Núñez no había sido el único gobernante costeño antes del actual y recordaron que el anterior mandatario Gustavo Petro es nacido en Ciénaga de Oro, Córdoba, un población ubicada en la región Caribe.

Otros ciudadanos digitales lamentaron que en medio de un evento que procura reconocer la diversidad cultural y étnica, en el texto que leyeron las conductoras se haya ignorado que Colombia ha tenido un único un presidente afrodescendiente llamado Juan José Nieto Gil, nacido en Atlántico, y quien gobernó en el siglo XVIII.

¿Qué dijo Carolina Cuz frente a las críticas?

Cruz no se quedó callada frente a las críticas y expresó: “No confundan mi voz con la autoría de un libreto, ni mi profesionalismo con una postura política. No todo lo que se dice frente a una cámara nace de quien sostiene el micrófono”.

El texto publicado por Carolina en sus historias temporales de Instagram apunta a que ella solo leyó lo que un guionista o libretista escribió.

De otro lado, Andrea Tovar usó sus redes para mostrarse satisfecha por el trabajo realizado en la velada y mediante historias expresó su admiración y la camaradería que hubo con Cruz en su rol como conductoras del certamen. No tocó para nada el tema que generó controversia.

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