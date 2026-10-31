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‘Carrie’: así es la serie de terror y suspenso inspirada en la obra de Stephen King

Esta apuesta de ocho episodios, inspirada en el texto homónimo de Stephen King, sigue a una joven que estuvo por 15 años sin salir de casa. Con la muerte de su padre debe acudir a la escuela secundaria y así evitar que la separen de su madre.

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Por Luz Alexi Castillo Ardila
Summer H. Howell, Samantha Sloyan
Fotografía por: Robert Falconer

La serie, disponible en Prime Video, comienza con la muerte de un ex militar que trabaja en una construcción, un obrero silencioso que todos creen vive solo en su casa. Sin embargo, cuando la encargada de la propiedad, acompañada por las autoridades, visita el lugar para desocuparlo, se encuentran con una mujer y una adolescente que resultan ser la viuda y la hija del hombre.

Las dos mujeres no han salido de la casa por años, convencidas de que afuera solo hay peligros.

Carrie debe ahora ir a la escuela y llevar una vida normal, de lo contrario será entregada al servicio social. Su madre no tiene otra alternativa que aceptar y de paso, buscarse el primer empleo que tendrá en su vida.

En la preparatoria, la jovencita es la estudiante más adelantada, pero también sufre bullying por parte de sus compañeros. Allí, primero sin hacerlo de manera consciente, usa los poderes que tiene, relacionados con la telequinesis, que se agudizan cuando se siente atacada, tiene miedo o ira.

En ‘Carrie’, la protagonista es atormentada desde ‘Carrie Red’, una cuenta anónima de Instagram donde la antagonista siente que ejerce poder y control.

Actores y temáticas de ‘Carrie’

La serie que se convierte en una historia alejada de la película de Brian de Palma, partiendo del texto de Stephen King, logra enganchar con hechos contundentes, puntos de giro inesperados y actuaciones destacadas, sobre todo la de Summer H. Howell, protagonista de la historia.

Carrie dirigida por Mike Flanagan y protagonizada por Summer H. Howell, Samantha Sloyan, Siena Agudong, Alison Thornton, Matthew Lillard y Amber Midthunder aborda temas como el fanatismo religioso, la necesidad de encajar, el bullying cibernético y el abuso.

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Un relato ideal para quienes aman las historias de suspenso, algo de terror y conflictos contemporáneos.

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Por Luz Alexi Castillo Ardila

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Externado de Colombia con Especialización en Periodismo Digital de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Con más de 30 años cubriendo noticias de entretenimiento y cultura para distintos medios. También escribo historias audiovisuales de ficción. lacastillo@elespectador.com

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