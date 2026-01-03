‘Cashman’: reparto completo y final explicado de la serie coreana en Netflix

Cashman se ha convertido en una de las series coreanas más populares del catálogo de Netflix. Esta producción mezcla acción, tensión y momentos emotivos que mantienen al espectador pegado a la pantalla hasta el último episodio, consolidándose como una de las propuestas asiáticas más atractivas de la plataforma.

¿De qué trata ‘Cashman’?

Kang Sang-ung es un oficinista común que se esfuerza por llegar a fin de mes. Su vida da un giro inesperado cuando hereda de su padre un poder poco común: tiene una fuerza sobrehumana que se activa solo cuando lleva consigo una buena cantidad de dinero en efectivo, pero que se va debilitando cada vez que la utiliza. Con este peculiar don, Sang-ung se enfrenta a dilemas morales, peligros ocultos y a una oscura organización que está decidida a quitarle lo que ha conseguido.

En la sinopsis de Netflix, se lee: “‘Cashman’ narra la historia de Sang-ung, un trabajador que apenas llega a fin de mes y que adquiere un superpoder que se intensifica cuanto más dinero lleva encima. Ante el dilema de pagar las facturas o aprovechar su nueva habilidad, se convierte en un héroe de a pie en este relato donde el poder reside en el fondo de la cartera”.

Elenco de ‘Cashman’

Lee Jun-ho como Kang Sang-ung

Kim Hye-jun como Kim Min-sook

Kim Hyang Gi como Bang Eun Mi

Kim Byung Chul como Byeon Ho In

Kang Han-na como Joanna

Lee Chae-min como Jonathan

Kim Eui-sung como Jo Won-do

¿Cómo es el final de ‘Cashman’? Esto ocurre en el último capítulo ¡Alerta de spoilers!

Al final de la serie, Sang-ung se convierte en el blanco de la organización Vanguardia Mundana, que está decidida a robarle sus poderes. Tras una serie de conflictos y traiciones, su novia Min-suk es utilizada como cebo por los villanos, lo que lleva a Sang-ung a retirar todo su dinero para rescatarla. En el momento más crítico, Sang-ung parece sacrificarse al detonar una bomba junto a Jonathan, arriesgando su vida para salvar a los demás. Sin embargo, gracias a los poderes temporales del detective Hwang, Min-suk retrocede en el tiempo y le entrega un poco más de dinero justo antes de la explosión, lo que le permite a Sang-ung sobrevivir. Durante la batalla crucial, cuando Sang-ung se queda sin dinero, la gente común empieza a lanzarle billetes para ayudarlo a seguir adelante.

Después de su victoria, la vida de Sang-ung da un giro inesperado. Se compra un nuevo departamento y se entera de que pronto será padre, lo que añade un toque positivo a su historia tras tantas dificultades. Por otro lado, Jo Won-do, el líder de la organización criminal, se enfrenta a un juicio por sus actividades ilegales.