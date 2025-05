¿‘Caso Cerrado’ estará de regreso? ‘La Doctora’ Polo resolvió las dudas

Caso Cerrado fue un programa de televisión que, durante años, mantuvo una presencia constante en la televisión hispana, con ‘La Doctora’ Ana María Polo como su conductora principal. Ahora, tras casi cinco años sin nuevos episodios, Telemundo hizo un inesperado anuncio que sorprendió a los seguidores del show.

‘Caso Cerrado’ regresa con su propio canal de televisión

En días recientes, Telemundo anunció el lanzamiento de un canal FAST (Free Ad-Supported TV) dedicado exclusivamente al programa, el cual estará disponible a partir del 21 de mayo. Esta nueva plataforma permitirá que los usuarios accedan de forma gratuita a una transmisión continua con episodios clásicos del programa.

El canal estará disponible en múltiples plataformas digitales, como Roku, Samsung TV Plus, Fire TV, Fubo, Comcast, Prime Video, Xumo, Google TV, LG Channels, TCL y Plex, solo requiriendo una conexión a internet para su acceso. De ese modo, quienes deseen ver Caso Cerrado podrán hacerlo en cualquier momento y desde distintos dispositivos, como televisores, teléfonos o computadoras.

Aunque no se trata de nuevos episodios ni de una reactivación tradicional del programa, la selección de casos que se emitirán incluye algunos de los más recordados, polémicos y virales a lo largo de sus temporadas. Desde conflictos familiares hasta disputas insólitas, el programa sigue presente para los televidentes de distintas maneras.

‘La Doctora’ Polo no planea volver a la televisión

En una reciente entrevista para el pódcast En Positivo, conducido por Lourdes Del Río, Ana María Polo dejó claro que no tiene intención de volver a la televisión, aun cuando aplaudió la decisión de tener un canal propio para show. Además, la abogada cubanoamericana explicó que su decisión no está motivada por la falta de oportunidades ni por razones económicas.

“A Dios gracias yo soy muy conservadora; gané bien, trabajé mucho, ahorré mucho, no me compré aviones, ni casas en República Dominicana ni en Madrid ni en Colorado. Yo soy muy conservadora y puedo vivir bien, mis gustos se satisfacen bien con lo que tengo (...) Ese no es el estímulo para yo hacer televisión de nuevo”, expresó la presentadora.

Con estas palabras, ‘La Doctora’ Polo reafirma que su regreso a la pantalla no depende de incentivos económicos, sino que está satisfecha con la etapa que ha cerrado en su carrera televisiva.