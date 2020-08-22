Caterin Escobar fue eliminada de Masterchef Celebrity. “Me voy con el corazón lleno”

La cocina más famosa de Colombia vivió un momento cargado de emoción el jueves 4 de septiembre, cuando la actriz Caterin Escobar se convirtió en la novena eliminada de MasterChef Celebrity 2025. Su despedida dejó lágrimas entre sus compañeros y sorpresa en los televidentes, que habían visto en ella una de las concursantes más comprometidas y carismáticas de la temporada.

¿Por qué eliminaron a Caterin Escobar?

La eliminación se dio en un reto decisivo en el que los participantes debían demostrar precisión y cuidado en cada detalle de sus preparaciones. Escobar presentó un plato que, aunque en sabor y técnica tenía aspectos destacados, incluyó un error que resultó definitivo: olvidó retirar el hilo o “brida” con el que se había amarrado la proteína. Los jurados, reconocidos por su exigencia en la presentación, consideraron que esta omisión era inaceptable en una competencia de este nivel, lo que selló su salida.

El momento fue especialmente emotivo, pues varios de sus compañeros no pudieron contener las lágrimas al escuchar el veredicto. La actriz caleña, recordada por sus papeles en producciones como Las muñecas de la mafia y La costeña y el cachaco, agradeció la experiencia y se mostró conmovida por el apoyo recibido dentro y fuera de la cocina. “Me voy con el corazón lleno, con amigos nuevos y con muchas ganas de seguir cocinando”, expresó al despedirse.

Reacción en redes sociales

La reacción del público no se hizo esperar. En redes sociales, numerosos seguidores manifestaron su tristeza por la salida de Caterin, a quien describieron como “auténtica”, “divertida” y “con un gran espíritu competitivo”. Muchos coincidieron en que su energía positiva había aportado frescura al programa, y algunos incluso cuestionaron la severidad del fallo de los jueces frente a otros errores cometidos en episodios anteriores.

Con su eliminación, MasterChef Celebrity suma ya nueve despedidas en la temporada, lo que marca un punto de inflexión en la competencia. Cada vez quedan menos celebridades en carrera por el título y la tensión aumenta en cada reto, donde los detalles más pequeños pueden convertirse en la diferencia entre continuar o abandonar la cocina.

La salida de Caterin Escobar no solo deja un vacío entre sus compañeros, sino también una lección para los participantes: en MasterChef, la precisión es tan importante como el sabor. Mientras tanto, el público seguirá atento a quién logrará mantenerse firme en este exigente camino hacia la gran final.