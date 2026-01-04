Cine y streaming: las series y películas más esperadas del 2026

El calendario de estrenos audiovisuales para los próximos meses y para 2026 confirma que el público tendrá una oferta amplia y diversa tanto en plataformas de streaming como en salas de cine.

Grandes franquicias, series consolidadas y nuevos proyectos de alto perfil llegarán con fechas ya definidas, lo que permite a los espectadores programarse desde ahora frente a algunos de los lanzamientos más esperados a nivel global.

Las series que dominarán el streaming

Netflix abrirá el año con el regreso de “Bridgerton”, una de sus producciones más exitosas. La nueva temporada se estrenará el 29 de enero, continuando la adaptación de las novelas de Julia Quinn y ampliando el universo romántico ambientado en la alta sociedad londinense. La serie se mantiene como uno de los títulos insignia de la plataforma y cada nueva entrega suele generar un alto impacto entre sus seguidores.

En agosto llegará la segunda temporada de “Cien años de soledad”, la ambiciosa adaptación televisiva de la obra de Gabriel García Márquez. Aunque aún no se ha confirmado el día exacto, Netflix sí ha anunciado que el estreno será durante ese mes, dando continuidad a la historia de la familia Buendía y al universo de Macondo, uno de los proyectos más relevantes de la plataforma para el público latinoamericano y mundial.

HBO Max, por su parte, tendrá varios estrenos clave. “Euphoria” regresará con su tercera temporada el 3 de abril, retomando la historia de sus personajes tras una larga espera. La serie, protagonizada por Zendaya, sigue siendo una de las producciones más comentadas de la televisión reciente.

También en HBO Max se estrenará la segunda temporada de “The Pitt” el 8 de enero, mientras que el universo de “Game of Thrones” se expandirá con “El caballero de los Siete Reinos”, nuevo spin-off que llegará el 18 de enero de 2026 exclusivamente en esta plataforma. La serie se sitúa décadas antes de los eventos conocidos y está basada en los relatos de George R. R. Martin.

Amazon Prime Video apostará por el suspenso con la secuela de “El Infiltrado”, que se estrenará el 1 de enero. La historia retomará al personaje de Jonathan Pine, quien ahora es enviado a Colombia para infiltrarse en una nueva red criminal, ampliando el alcance y la complejidad del relato original.

Apple TV+ también tendrá un estreno destacado con la tercera temporada de “Terapia sin filtro” (“Shrinking”), que llegará el miércoles 28 de enero de 2026. La comedia dramática, protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford, continuará explorando los límites entre la terapia, el duelo y las relaciones personales.

Las películas más esperadas en salas de cine

En el cine, uno de los grandes eventos será “Avengers: Doomsday”, cuyo estreno en Estados Unidos está programado para el 18 de diciembre de 2026. La película formará parte de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel y se perfila como uno de los lanzamientos más importantes del año, con un impacto directo en el futuro de la franquicia.

Otro regreso muy esperado es “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, que llegará a los cines el 22 de mayo de 2026, marcando el retorno de la saga galáctica a la pantalla grande con personajes que ganaron popularidad en televisión y que ahora darán el salto definitivo al cine.

La ciencia ficción tendrá un espacio destacado con “Project Hail Mary”, protagonizada por Ryan Gosling, que se estrenará el 20 de marzo de 2026. Basada en la novela de Andy Weir, la película combina aventura espacial y drama humano, y figura desde ya entre los títulos más esperados del año.

La nostalgia también tendrá su espacio con “El Diablo Viste a la Moda 2”, que se estrenará el 30 de abril de 2026 en América Latina y el 1 de mayo en Estados Unidos, reuniendo nuevamente a Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt para continuar la historia ambientada en el competitivo mundo de la moda.

Entre las apuestas de autor destaca “Digger”, dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise, con estreno mundial el 2 de octubre de 2026. En julio llegará “La Odisea”, el nuevo proyecto de Christopher Nolan, que se estrenará el 17 de julio de 2026 en Estados Unidos y Latinoamérica, con una ambiciosa adaptación del clásico de Homero.

El público familiar tendrá una cita asegurada con “Toy Story 5”, prevista para el 19 de junio de 2026, mientras que la animación también sumará una propuesta original con “Hoppers”, producción de Pixar que llegará a los cines el 6 de marzo de 2026.

En el terreno biográfico, “Michael”, la película sobre la vida de Michael Jackson, se estrenará el 24 de abril de 2026, repasando la trayectoria artística del llamado “Rey del Pop”. A esto se suma “Mortal Kombat II”, secuela del reinicio de la saga basada en el videojuego, que llegará a las salas el 15 de mayo de 2026.

Finalmente, el calendario cerrará con dos estrenos de alto perfil: “Spider-Man: Brand New Day”, programada para el 31 de julio de 2026, y “Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha”, que se estrenará el 20 de noviembre de 2026, ampliando el universo de la saga con una historia centrada en Haymitch Abernathy.

