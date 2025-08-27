Claudia Bahamón aclara supuesta rivalidad con Caterin Escobar: “No hubo mala relación”

En los últimos días, las redes sociales encendieron rumores de una supuesta rivalidad entre la presentadora Claudia Bahamón y la actriz Caterin Escobar, tras la eliminación de esta última en MasterChef Celebrity. La controversia surgió cuando los seguidores del programa notaron que Bahamón no dedicó, como suele hacerlo, un mensaje público de despedida a Escobar, desatando especulaciones sobre un distanciamiento entre ambas.

Frente a los comentarios, la presentadora de MasterChef decidió aclarar lo ocurrido. En una entrevista citada por Semana, Bahamón explicó que la omisión no tuvo nada que ver con problemas personales, sino con circunstancias logísticas.

“No hubo mala relación con Caterin ni mucho menos rivalidad. Simplemente estaba en el Amazonas, sin señal, y los días se me pasaron. El post de despedida ya va”, afirmó la huilense, desmintiendo cualquier conflicto.

Medios como Alo.co destacaron que no todos los eliminados reciben siempre una publicación personalizada, y que este tipo de detalles dependen de factores editoriales y de disponibilidad de tiempo. Sin embargo, los seguidores del concurso notaron la ausencia, generando rumores que Bahamón quiso atajar con franqueza.

Caterin Escobar, conocida por su carisma y popularidad, no ha hecho comentarios sobre el tema, y en sus redes sociales se ha mostrado agradecida con la experiencia vivida en el programa culinario. Mientras tanto, Claudia Bahamón reiteró su aprecio por todos los participantes y recordó que su compromiso es con el público y con mantener el buen ambiente entre colegas.

Con esta aclaración, la presentadora busca cerrar el capítulo y centrar la atención nuevamente en el desarrollo de MasterChef Celebrity, uno de los reality shows más vistos del país. La polémica, nacida de un simple retraso en redes sociales, deja en claro lo rápido que pueden escalar las especulaciones en la era digital, y cómo una explicación directa puede desactivar rumores infundados.