Claudia Bahamón conmovió a los jurados de MasterChef con emotiva carta. “Somos familia”

Las cocinas de MasterChef Celebrity Colombia suelen ser escenario de competencia, risas, tensiones y emociones fuertes, pero pocas veces los protagonistas son los propios jurados y la presentadora. Sin embargo, en la más reciente emisión del programa, la barrera entre el formato televisivo y la vida personal se rompió gracias a un gesto inesperado de Claudia Bahamón, quien decidió dedicar unas sentidas palabras a dos de sus compañeros más cercanos en esta travesía culinaria: Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

El momento ocurrió el pasado viernes 5 de septiembre, durante un episodio cargado de emociones en el que los participantes recibieron cartas de sus seres queridos. En medio de esta dinámica, Bahamón sorprendió a todos al sacar de su bolsillo un sobre que no estaba destinado a ningún concursante, sino a los chefs con quienes comparte set desde hace más de una década.

Con la voz entrecortada, la presentadora comenzó a leer una carta en la que recordaba el inicio de su recorrido en MasterChef y cómo, con el paso de los años, la relación laboral se transformó en una amistad profunda. “No me imagino este camino sin ustedes”, confesó en uno de los apartes más emotivos, mientras los ojos de Rausch y de Zubiría se llenaban de lágrimas.

En su mensaje, Bahamón destacó que los jurados han sido un “refugio, un espejo, un abrazo constante” y, sobre todo, “una familia elegida” que la ha acompañado no solo en el set, sino también en momentos personales difíciles. Sus palabras hicieron evidente el vínculo de confianza y cariño que existe tras bambalinas y que, en ocasiones, se percibe a través de las pantallas.

La reacción fue inmediata. Jorge Rausch, visiblemente conmovido, se levantó de su lugar para abrazar a Claudia, mientras Nicolás de Zubiría hacía lo mismo segundos después. Ambos agradecieron el gesto y reconocieron públicamente la importancia de compartir este camino junto a ella. El público y los televidentes no tardaron en reaccionar en redes sociales, donde el clip del momento se volvió viral, acompañado de mensajes de admiración hacia la presentadora por su sensibilidad y humanidad.

Más allá de la competencia gastronómica, esta escena recordó que MasterChef Celebrity también es un espacio de encuentros humanos. Claudia Bahamón, con su espontaneidad y cercanía, volvió a demostrar por qué es considerada el corazón del programa: no solo guía a los concursantes en los retos, sino que también teje lazos que convierten a la producción en una verdadera familia televisiva.