Claudia Bahamón rompió en llanto en MasterChef Celebrity: “no es fácil”. ¿Qué pasó?

La nueva edición de MasterChef Celebrity ha generado todo tipo de emociones no solo en los participantes, sino también en los televidentes y usuarios en redes sociales. Hasta el momento van dos eliminados: Yesenia Valencia, quien renunció al programa y Rodrigo Candamil, quien el pasado domingo 06 de julio no convenció a los jurados con su lasaña de plátano.

¿Qué ocurrió en el reciente capítulo de ‘MasterChef Celebrity’?

Tras la salida del actor, los famosos que quedan en competencia enfrentaron un nuevo reto de la caja misteriosa. En el reciente capítulo del programa, cada uno se encontró con un espejo para que pudieran describir lo que reflejaban y, con base en eso, hacer un plato, en 60 minutos, que los representara.

Los participantes se mostraron conmovidos al recordar varios momentos especiales de sus vidas. Claudia Bahamón, quien lleva 10 años como anfitriona no fue la excepción. Aunque no tenía que cocinar, sí aprovechó la dinámica para hacer un análisis de su vida personal y profesional.

“Yo siempre que me veo al espejo me agradezco por ser una persona transparente. Llevo 25 años en televisión, 25 años en el Canal RCN y si algo puede decir un colombiano es ‘Claudia es lo que es’, así que me agradezco esa transparencia. Como todos, hemos vivido mil cosas. Yo agradezco la vida que he tenido; de todo lo que me ha pasado, he aprendido. Hoy, justo hoy, me he visto fortalecida por muchas cosas que me han pasado en los últimos meses, pero me siento en una zona segura”, dijo entre lágrimas.

Aunque no especificó qué cosas le han ocurrido, algunos usuarios en redes sociales relacionaron sus palabras con los rumores de separación de Simón Brand, su esposo y padres de sus dos hijos: “Ahorita les decía, ellos (los chefs: Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría) son mi lugar seguro y pararme en frente de ustedes todos los días, diciendo ‘Claudia, tú puedes’, cada vez que salgo de mi casa para llegar acá a ser animadora no es fácil. Esto es lo mismo que para ustedes los actores: tener una vida difícil y, una vez salen y abren el telón, se les tiene que olvidar todo lo que está atrás”, agregó.

“Era una actividad muy especial”, “qué terapia tan bonita es la cocina, esta de MasterChef lo muestra, me encanta”, “es maravilloso desahogarse se siente un descanso, muy buen ejercicio”, “no imaginan lo que retroalimentan el ser al abrir sus corazones de esa forma”, comentaron algunos usuarios en redes sociales.