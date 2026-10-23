Claudia Bahamón sufre accidente y se fractura en ‘MasterChef Celebrity’: “No vi nada”

En el más reciente episodio del reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’ de RCN, los participantes se desplazaron, junto al equipo de jurados y la presentadora Claudia Bahamón a Santa Marta.

El formato, que suele salir a enfrentar a los aspirantes al premio mayor a retos en exteriores, esta vez debían cocinar al aire libre en la capital del Magdalena. Sin embargo, más allá del plato que debían preparar, lo que llamó la atención en la parte inicial de la emisión del episodio es que la anfitriona Claudia Bahamón apareció con una especie de vendaje externo en su nariz.

La conductora huilense no tuvo más remedio que explicar que estando en la ciudad samaria sufrió un accidente que derivó en una fractura de nariz.

¿Qué le pasó a Claudia Bahamón?

Según lo que compartió la presentadora estaba disfrutando de un rato de esparcimiento, junto a los participantes del reality en la piscina y decidió nadar. Algunos de los que estaban con ella eran Sebastián Villalobos, Emmanuel Restrepo, Verónica Orozco y Emiro Navarro.

“Tuve un pequeño accidente que a todos los atletas como yo nos pasa, que las piscinas se nos acortan […] Me puse a nadar, y nadé y nadé y nadé y no vi nada, y se me atravesó una playita de la piscina, como ese escaloncito, y se me fracturó en dos la nariz”, dijo en el episodio Bahamón, quien recibió la indicación de descansar, pero decidió seguir con la presentación del formato.

Claudia bromeó con la situación asegurando que lo hacía viendo el interés de Emiro Navarro en remplazarla.

“Emiro estuvo y dejó todo preparado y salió corriendo y dijo: ‘ahora sí, voy a poder reemplazarla’”, dijo la presentadora que desarrollo su trabajo con normalidad.

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Emiro, quien estuvo ausente por varios días por motivos de salud, regresó al juego y deberá portar el delantal negro e ir directo a la eliminación tal y como lo establecen las reglas de la competencia cuando hay una ausencia prolongada. Aún así él fue parte de los equipos que se enfrentaron en el reto de campo.

A lo largo del reto, lo que generó polémica entre los participantes fue la situación que se presentó cuando Pautips, quien hizo equipo con Marcela Carvajal, tomó todo el suero costeño que había para su preparación, dejando a los dos otros dos equipos sin el ingrediente.

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La participante se negó inicialmente a dar suero a sus compañeros y advirtió que lo haría solo hasta que supiera cuánto necesitaría ella. Al final, compartió el producto con los otros dos equipos, no obstante en principio sí hubo tensión. Ella destacó que se sentía mal, pero que era una competencia.

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