Claudia Bahamón y el problema de salud que vivió en las grabaciones de MasterChef

En la mañana de este martes, 1 de octubre, Claudia Bahamón compartió una serie de publicaciones en Instagram de las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia, programa del que es la presentadora principal. En varias de esas imágenes aparece acompañada de algunos de los participantes y de miembros del equipo de producción, lo que dejó en evidencia la buena energía que la rodea en medio de la competencia culinaria.

Sin embargo, en medio de ese contenido reveló que durante la filmación de uno de los próximos retos de campo experimentó un problema de salud que la puso en aprietos y que incluso estuvo a punto de alejarla de nuevo de las grabaciones. Para dejar evidencia de lo ocurrido, compartió en fotos las consecuencias de esa situación, algo que no quedará registrado en el capítulo que verán los televidentes.

¿Qué le pasó a Claudia Bahamón en ‘MasterChef’?

En las historias que publicó en su cuenta oficial, la huilense contó que en ese momento tuvo que tomar una decisión difícil: ausentarse de nuevo o presentarse tal y como estaba. “Normalmente, cuando voy a retos de campo me pongo gafas, pero esta vez tiene una razón especial. Amigos, me dio blefaroconjuntivitis (…) Así comenzó y entonces fue tomar la decisión: nuevamente falto a las grabaciones o nos vamos con toda de frente sin maquillaje un rato”, escribió como descripción de las fotos en las que mostró la afectación en sus ojos.

La presentadora reconoció que esta situación la hizo pensar en sus anteriores ausencias de la temporada, en las que no pudo estar al frente de la conducción por complicaciones de salud. Aunque dejó en duda si lo mejor era apartarse para recuperarse o continuar en las grabaciones, finalmente se inclinó por la segunda opción y se presentó al reto, pero con gafas oscuras para disimular las secuelas del problema.

Para los seguidores de MasterChef Celebrity Colombia, la tranquilidad llegó pocos minutos después, cuando la propia Bahamón compartió imágenes desde la locación del reto de campo. Allí apareció con su característico carisma, luciendo gafas que, además de complementar su estilo, le ayudaron a sobrellevar la incomodidad física que atravesaba.

Claudia Bahamón mostró en estas publicaciones su problema de salud y la solución que encontró con su equipo de trabajo. Fotografía por: Captura de pantalla Inst

La reacción de los fanáticos en redes no se hizo esperar, y muchos destacaron su profesionalismo al no abandonar el programa pese a las dificultades. Otros, en cambio, le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación, recordando que no es la primera vez que debe enfrentar contratiempos de salud en medio de las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia.

¿Qué es la blefaroconjuntivitis, enfermedad que atacó a Claudia Bahamón?

La blefaroconjuntivitis es una inflamación que afecta tanto a los párpados como a la conjuntiva del ojo. Suele provocar enrojecimiento, hinchazón, sensibilidad y molestias que pueden dificultar actividades cotidianas. Aunque en la mayoría de los casos no reviste gravedad, sí requiere cuidados médicos y reposo para evitar complicaciones o contagios.