Claudio Cataño ganó el Platino del público: “La vida me está tratando muy lindo”

Claudio Cataño, Aureliano Buendía en ‘Cien años de soledad’, subió feliz las escalinatas del escenario del teatro Albéniz, en Madrid. El bogotano que se metió en la piel del mítico personaje de Gabriel García Márquez acababa de escuchar el mensaje de Candela Peña, quien recibió el Platino del Público a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie por su actuación en ‘El caso Asunta’. La siguiente categoría lo llenó de expectación y felicidad. Cuando escuchó su nombre, se dirigió con prontitud a recibir el Premio Platino a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie que aguardaba por él.

Nervioso se dirigió al público. “Solamente puedo dar gracias, sentirme sumamente privilegiado porque levanto esta estatuilla, agradecerle al público y sobre todo recordar y entender que yo estoy levantando esto porque es un esfuerzo colectivo gigantesco de miles de personas que hicieron posible ‘Cien años de soledad’, a todos , a Netflix, a Páramo, a Joseph, Carolina Dynamo, a los directores, Alex García, que está aquí conmigo, maravilloso, gracias, a Laura Mora, a todo el elenco y a todas las personas que en mi vida han hecho posible esto, lo agradezco enormemente desde mi corazón, a mi coach Bárbara Perea a mis viejos que están en el cielo, a mis padres, a mis hijos y a mi mujer, ¡Gracias!”.

Al finalizar la ceremonia, los medios rodearon a Cataño, pero el actor debía cumplir otros compromisos. Aunque intentaron llevárselo, el artista fue enfático: iba a hablar con los periodistas de Colombia, su tierra. “Todo lo que llega es un regalo y ya estar acá y haber vivido esta experiencia de los Premios Platino es exquisita. Ayer jugué fútbol, soy un petardo para jugar fútbol, y me sentía como un goleador. Me han tratado divino y hoy estuve recibiendo un premio en un escenario donde acaba de pasar gente absolutamente importante dentro de nuestra industria y ha dejado atrás un legado gigantesco. Tengo mucha suerte, esa es la reflexión, y que no se me olvide, no solo es por mi mérito, sino porque he tenido mucha suerte y porque la vida me está tratando muy lindo”.

Reflexionando sobre su camino hasta aquí no pudo dejar de mezclar la reflexión con el humor. “Ha sido mucho trabajo y sin embargo espero que todavía siga habiendo mucho más trabajo, no se preocupen, sigo teniendo una tarifa razonable, puedo seguir trabajando, no me dejen sin trabajo porque piensen que voy a cobrar una millonada, no, mí me gusta trabajar, todo bien”.

Los premios Platino premian al talento iberoamericano

En la misma velada se entregaron otros reconocimientos:

Premio Platino del Público a la Mejor Película Iberoamericana: La infiltrada

Premio Platino del Público a la Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica: Cien años de soledad

Premio Platino a la Mejor Interpretación Femenina: Carolina Yuste (La infiltrada)

Premio Platino del Público a la Mejor Interpretación Masculina: Luis Tosar (La infiltrada)