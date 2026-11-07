Claudio Cataño y el miedo de enfrentarnos a la oscuridad que llevamos dentro

Claudio Cataño encontró en ‘El despertar‘ una historia que va mucho más allá del terror. La película póstuma de Jaime Osorio Márquez, estrenada en salas colombianas el 29 de octubre, le permitió explorar a un personaje atravesado por la violencia, pero también reflexionar sobre una contradicción que considera propia de la naturaleza humana: podemos terminar convertidos en aquello que hemos pasado la vida combatiendo.

En la película, Cataño interpreta al cabo Rojas, un francotirador que llega a la selva con la misión de asesinar a un hombre llamado Martín. A medida que avanza la historia, el personaje pierde el control y se enfrenta a una amenaza que no consigue comprender. Sin embargo, para el actor, el conflicto más interesante no está solamente en aquello que acecha a los soldados, sino en lo que emerge de ellos cuando sus certezas empiezan a desaparecer.

Esa mirada atraviesa una de las conversaciones más importantes de la película: el enfrentamiento entre Rojas y Martín, cuando este último cuestiona que el cabo pueda considerarse un justiciero si también recurre a la violencia. Claudio Cataño considera que allí está una de las claves del relato de Osorio: desmontar la división entre buenos y malos y mostrar las contradicciones que esconden los discursos con los que se justifica el ejercicio de la fuerza.

"Es una conversación muy potente porque es la tesis del proyecto. (…) Jaime y la estructura de su historia desmontan el tema de los ideales y de buenos y malos. Nos muestra, a través de estos personajes, un poco la podredumbre que hay detrás de los discursos y las ideas que justifican la violencia. (…) Se supone que uno es el villano y el otro es el justiciero que viene, pero también hay una especie de fusión de los dos individuos, como si fueran dos caras de una misma conciencia que se miran y se responden".

Claudio Cataño le contó a Vea, de El Espectador, que ‘El despertar’ es la primera entrega de una trilogía.

Claudio Cataño: "Siempre estamos en riesgo convertirnos en aquello que combatimos"

Al preguntarle si una persona puede terminar pareciéndose a aquello que ha rechazado durante toda su vida, Cataño recuerda una reflexión de Friedrich Nietzsche. Se trata de un pasaje de ‘Más allá del bien y del mal‘, en el que el filósofo advierte sobre el riesgo de convertirse en monstruo mientras se lucha contra ellos. El actor reconoce que no recuerda la formulación exacta, pero encuentra en esa idea una manera de explicar lo que ocurre tanto en la historia como fuera de ella.

Para Claudio Cataño, esa contradicción no se limita a los individuos. También aparece en los procesos colectivos y políticos, cuando quienes llegan al poder con la intención de transformar aquello que consideran injusto terminan reproduciendo sus mismos mecanismos. La violencia, dice, puede convertirse en un círculo difícil de romper cuando se presenta como una herramienta legítima para alcanzar justicia.

"La historia nos demuestra que normalmente toda reforma y contrarreforma termina convirtiéndose en aquello que inicialmente estuvo combatiendo y adolece de los mismos males. Eso se aplica también a los seres humanos individuales. Quien nace y ejerce violencia está condenado a repetir eso una y otra vez. Nos convertimos normalmente en aquello que más odiamos y más tratamos de justificar".

La reflexión conecta con otra de sus respuestas, quizá la más personal de la entrevista. Para el bogotano de 39 años, el miedo no está únicamente en aquello que desconocemos, sino en reconocer que también podemos albergar comportamientos que preferimos atribuirles a otros. Mirar hacia adentro implica aceptar una responsabilidad que no siempre estamos dispuestos a asumir.

La huella de Jaime Osorio

Esa exploración de la naturaleza humana fue una de las razones por las que Claudio Cataño considera tan importante haber participado en ‘El despertar’. El actor habla de Jaime Osorio como un director cuya obra supera las convenciones del género y que convirtió la guerra, el miedo y la psicología de sus personajes en asuntos centrales de su cine. También recuerda lo que aprendió de él durante el rodaje.

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Osorio, fallecido en 2021, dejó la película como parte de su legado cinematográfico. Para el actor, trabajar a su lado cambió la manera en que entiende su oficio, desde la preparación de un personaje hasta la forma de asumir un proyecto. Más que una enseñanza técnica, destaca la actitud del director frente a las dificultades y su compromiso con el trabajo.

"Me siento honrado. Creo que fue un privilegio. Me aportó muchísimo a la manera en que entiendo hoy mi oficio, cómo decido actuar frente a los personajes, cómo me paro frente a una cámara y cómo asumo un proyecto. Jaime también me dio una lección acerca del esfuerzo y la actitud. Jamás lo oí quejarse, jamás lo vi dejar un set tirado ni interponer sus malestares personales por encima del objetivo puntual. Eso me dejó Jaime, entre otras cosas: ir a fondo sin miedo y sin pedir permiso".

La experiencia también tuvo exigencias físicas. Claudio Cataño recuerda que fueron seis meses de rodaje nocturno, con jornadas prolongadas y equipos pesados. Después necesitó pasar varios meses en casa, desconectarse del trabajo y tomar distancia de la intensidad que implicó interpretar a Rojas. No obstante, aclara que no se arrepiente de haber asumido esas condiciones y que no quiere que el proceso se convierta en un relato sensacionalista sobre supuestas consecuencias graves.

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Al hablar del legado de Osorio, insiste en que su cine no puede reducirse al terror. Lo entiende como una investigación sobre la naturaleza humana y las marcas psicológicas que deja la guerra. Esa perspectiva es la que, a su juicio, hace que ‘El despertar’ conserve una identidad propia dentro del cine colombiano.

La última pregunta de la entrevista vuelve al punto de partida: ¿qué resulta más difícil de enfrentar, lo desconocido o aquello que reconocemos en nosotros mismos, pero preferimos no ver? Claudio Cataño considera que ambas cosas producen miedo, aunque hay una diferencia: lo desconocido no necesariamente tiene una relación directa con nosotros. Lo que llevamos dentro, en cambio, nos pertenece.

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"Creo que ambas son terroríficas. Sin embargo, lo que desconocemos no tiene relación con nosotros. Puede que influya en nosotros, pero nuestra relación no es directa. Pero una vez vamos a mirarlo a la cara, aunque es la única manera de enfrentarlo y tomar control de aquello que también nos pertenece, es aterrador. Creo que, sobre todo, está en tener conciencia de lo que llevamos adentro, pero empecinarnos en negar su existencia".

Es una respuesta que devuelve la conversación a Rojas y a la contradicción que atraviesa la película: el hombre que llega a la selva convencido de que puede ejercer violencia para cumplir una misión termina enfrentado a aquello que esa misma violencia revela sobre él. Para Cataño, quizá el mayor peligro no sea encontrarse con un monstruo, sino descubrir que, en el intento de combatirlo, uno también puede terminar pareciéndose a él.

“Lo más aterrador es enfrentarnos a lo que llevamos dentro. Y aunque reconocerlo es la única manera de tomar el control, muchas veces nos empeñamos en negar su existencia”: Claudio Cataño.

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