¿Cómo participar en ‘La danza de los millones’, de Caracol Televisión? Así puede registrarse

Caracol Televisión estrena La danza de los millones, un concurso original que llegará a la pantalla el martes 16 de diciembre, a las 9:30 p. m., con una mecánica poco habitual en este tipo de formatos: el dinero que pierdan los famosos en cada prueba terminará en manos de los televidentes.

En cada episodio, 120 millones de pesos serán entregados obligatoriamente entre los participantes y el público, lo que convierte al programa en una competencia donde el verdadero protagonista es quien está viendo el programa desde casa.

¿De qué se trata ‘La danza de los millones’?

En este nuevo formato, parejas de famosos se enfrentarán a pruebas sencillas y divertidas cuyo objetivo es no dejar caer billetes al piso. Sin embargo, cada error tiene una consecuencia directa: el dinero que caiga se acumula para un colombiano, que podrá llevárselo simplemente por estar registrado y ver el programa.

A diferencia de otros concursos, aquí el desempeño de los participantes no solo define el desarrollo del juego, sino que incrementa el premio final para el televidente, lo que cambia por completo la dinámica tradicional del género.

El concurso será conducido por Laura Acuña, quien estará acompañada por Fortunato, el marranito y mascota del programa, encargado de simbolizar la entrega del dinero que cae a la bóveda y que finalmente se reparte entre los colombianos.

Pasos para registrarse y participar en ‘La danza de los millones’

Los televidentes que quieran tener la posibilidad de ganar dinero deben realizar un registro previo. El proceso es sencillo y se hace en línea siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.ladanzadelosmillones.com Hacer clic en el botón “Empezar”. El sistema redirigirá a la plataforma Ditu: Si el usuario ya tiene cuenta, debe iniciar sesión. Si no, deberá crear un usuario nuevo. Aparecerá un aviso con el mensaje “Ya casi terminamos”, donde se debe: Ingresar el número de cédula. Registrar el número telefónico. Aceptar los términos y condiciones. Autorizar el tratamiento de datos personales para efectos del concurso. Hacer clic en “Continuar”. Finalmente, aparecerá una ventana emergente con el mensaje: “Felicitaciones, ya estás participando en ‘La danza de los millones’ y podrás disfrutar de todo el contenido Ditu.”

Una vez completado este proceso, el usuario quedará habilitado para participar y seguir el resto de instrucciones durante el programa.

