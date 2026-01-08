¿Cómo votar en ‘La casa de los famosos 2026′? Enlace e instrucciones para hacerlo

La participación del público vuelve a ser clave en la nueva temporada de La casa de los famosos 2026. A través del sistema oficial de votaciones, los televidentes pueden respaldar a sus concursantes preferidos y definir, en buena parte, el rumbo del reality.

Por esa razón, el programa habilitó un mecanismo digital que permite votar de forma gratuita y segura, siempre y cuando el proceso se realice desde las plataformas autorizadas por la producción. De esta manera, los seguidores influyen directamente en decisiones como salvaciones, nominaciones y eliminaciones.

¿Dónde y cómo se vota en ‘La casa de los famosos 2026’?

Para emitir un voto válido, los usuarios deben ingresar al portal oficial de votaciones del programa. Allí encontrarán el acceso al sistema, que exige un registro previo antes de poder participar.

El procedimiento es sencillo: una vez dentro del sitio, se solicita crear un perfil con información básica como nombre y correo electrónico. Tras completar este paso, el sistema permite visualizar a todos los participantes activos y elegir al famoso que se desea apoyar en la jornada habilitada.

Solo los votos realizados dentro de esta plataforma oficial entran en el conteo general de La casa de los famosos Colombia 2026. Por esta razón, la producción insiste en no utilizar enlaces compartidos en redes sociales que no provengan de los canales oficiales, ya que esos registros no son tenidos en cuenta.

Paso a paso para votar en ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Ingresar a la página oficial de votaciones de ‘La casa de los famosos Colombia’ .

Hacer clic en la opción habilitada para votar.

Registrarse con los datos solicitados.

Seleccionar al participante que se desea apoyar.

Confirmar el voto para que quede registrado correctamente.

Es clave mencionar que el sistema no siempre cumple la misma función. Dependiendo del momento de la competencia, el público puede participar en diferentes dinámicas:

Votaciones de nominación , que influyen en quiénes quedan en riesgo.

Votaciones de salvación , diseñadas para ayudar a un famoso a salir de la placa.

Votaciones de eliminación, que definen al participante que debe abandonar la casa.

Cada una de estas etapas es anunciada durante las galas y tiene tiempos específicos de apertura y cierre. Por eso, es clave estar atento a las emisiones de La casa de los famosos Colombia para no perder la oportunidad de votar.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí