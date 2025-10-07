¿Cómo votar por los ganadores del ‘Desafío The Box’ para que regresen al programa?

Desde el 6 de octubre de 2025, los televidentes de Desafío del Siglo XXI tienen la oportunidad de elegir nuevamente a dos campeones históricos del reality: un hombre y una mujer que ya ganaron en ediciones anteriores del formato The Box. La dinámica fue anunciada oficialmente por Caracol Televisión, provocando reacciones inmediatas entre los seguidores del programa y entre los propios exconcursantes.

Los ganadores del ‘Desafío’ que podrían volver al programa

En la categoría femenina, las candidatas son:

Paola Solano , ganadora en 2021

Valkyria (Andrea Olaya), ganadora en 2022

Aleja , ganadora en 2023

Guajira, fue una de las ganadoras de la edición “XX / Ciclo Dorado” (2024) junto con Kevyn

En la categoría masculina, los aspirantes son:

Galo (Gonzalo Pinzón), ganador en 2021

Ceta , ganador en 2022

Sensei , ganador en 2023

Kevyn, el campeón más reciente (2024)

De acuerdo con la producción, los dos participantes que obtengan la mayor cantidad de votos —uno en la categoría masculina y otro en la femenina— regresarán a la Ciudad de las Cajas para competir en Desafío Siglo XXI.

Paso a paso para votar por los ganadores del ‘Desafío’

Accede a la dirección oficial www.caracoltv.com/desafioganadores (no se requiere registro). Selecciona un nombre de la lista femenina y uno de la masculina. Confirma tu elección en la ventana emergente que aparecerá después de votar. El sistema acepta un voto por día para un hombre y uno para una mujer, por cada navegador o dispositivo usado. Esta votación es gratuita, válida solo en Colombia y para personas mayores de 18 años.

Las votaciones permanecerán activas hasta el 15 de octubre de 2025, a las 11:59 p.m. Terminada esa hora, el enlace quedará deshabilitado y los votos emitidos fuera del plazo no serán considerados.

Reacciones al regreso de campeones del ‘Desafío’

Tan pronto se entregó la noticia, en redes sociales algunos de los opcionados dejaron su reacción en evidencia a través de distintos comentarios. Senséi, por ejemplo, escribió: “Bueno, mi gente. Se dejó venir esto de nuevo y, si quieren ver un buen show en pista, ya saben: voten por mí”; mientras que Laura Madrid aprovechó la oportunidad para demostrarle su apoyo a Galo, su pareja sentimental desde que salieron de la competencia: “¡Vamos! Este es el momento para volver a demostrar que sí eres un campeón ¿Quién nos regala votos?”.

“¡Me va a dar algo con esta noticia! ¡Pellízquenme!”, agregó Andrea Olaya, más conocida como Valkyria.