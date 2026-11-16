Confirmado: Robert Pattinson es el nuevo James Bond. ¿El británico abandona Batman?

Tras meses de incertidumbre sobre quién será el próximo actor que continuará con el legado del icónico personaje ficticio de James Bond, finalmente se confirmó que será Robert Pattinson.

La cadena Amazon confirmó este lunes 16 de noviembre que el próximo James Bond será el actor británico, quien ha interpretado otros grandes personajes como Batman en los últimos films y a Edward Cullen en la exitosa saga de vampiros ‘Crepúsculo‘.

El anuncio se dio por la cuenta de @007, donde subieron 3 posts. El primero trata de un video que solo dice “identidad confirmada”, anunciando que se hará oficial quién interpretará el rol, luego un video de 30 segundos del actor caminando con un arma entre las manos con el caption “identidad confirmada” y, finalmente, la foto de Pattinson sosteniendo un arma vestido del traje formal típico de Bond con el caption “Robert Pattinson es James Bond”.

Tras el anuncio ya se han pronunciado grandes personalidades detrás de esta decisión; en este caso fueron los productores de la próxima película de Bond, Amy Pascal y David Heyman, quienes han estado detrás de grandes producciones como la franquicia de ‘Spider-Man’, protagonizada por Tom Holland, ‘Mujercitas’, de 2019; ‘Challengers’ y ‘Los Cazafantasmas’, de 2016. En sus declaraciones afirmaron que “el legado de este personaje está en buenas manos”, refiriéndose a Pattinson.

Dentro del comunicado conjunto que hicieron los productores, también afirmaron que: “James Bond es uno de los personajes más queridos, inspiradores, icónicos y, a la vez, enigmáticos de la literatura y el cine. El legado de este personaje está en buenas manos con Robert Pattinson. Su audacia como actor, su capacidad para reírse de sí mismo y su habilidad para reinventarse constantemente lo convierten en el Bond perfecto para nuestros tiempos”.

Las palabras de Robert Pattinson tras ser seleccionado como James Bond

El próximo intérprete de James Bond también ha dado declaraciones tras el anuncio, en las que se muestra completamente agradecido con la decisión tomada. “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de toda una vida.

Estoy profundamente agradecido con Denis, Amy, David, Tanya y todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber confiado en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante junto a este equipo fantástico", según recogió BBC.

Ahora el actor se sumará a los 6 actores que han interpretado al 007 en versiones pasadas, que han sido: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

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Otra de las personalidades que se ha manifestado tras el anuncio ha sido el director Denis Villeneuve, quien será el director de la próxima película de Bond. Villeneuve y Pattinson ya han compartido set de grabación en las galardonadas películas de ‘Dune’. En su comunicado, el director expresó que “Antes que nada, quiero expresar mi profundo agradecimiento a los extraordinarios actores que nos acompañaron en este viaje. Estábamos rodeados de un talento excepcional, pero solo puede haber un 007. Me llena de alegría dar la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Él posee el alma atemporal de 007 y aporta un espíritu totalmente nuevo. ¡No veo la hora de empezar!”.

Ahora bien aunque en teoría Robert podría seguir siendo ‘Batman‘, ya que no se tiene conocimiento de una clausula o prohibición que restringa al actor que sea James Bond de abordar otros roles, en realidad parecería que por cuestiones de agenda el británica debe abandonar al héroe de DC. Hay que mencionar que esta es la primera vez que al agente 007 lo encarna un actor de amplia trayectoria hollywoodense y que ya ha tenido un super héroe en su hoja de vida.

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¿Quién es el nuevo James Bond?

Se trata de un londinense nacido el 13 de mayo de 1986 en la capital británica. Desde niño sintió inclinación por el arte y los medios. Sus inicios fueron como modelo comercial.

Luego de trabajar en la película para televisión ‘Dark Kingdom: The Dragon King’, hizo su salto al séptimo arte en la cinta ‘Vanity Fair’, del 2004. Más tarde alcanzó popularidad como Cedric Diggory en ‘Harry Potter y el cáliz de fuego‘.

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Pattinson, de 40 años, comenzó una relación sentimental en el 2018 con la modelo y actriz Suki Waterhouse. Se comprometieron en diciembre del 2023 y en marzo siguiente tuvieron a su primera hija.

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