Cony Camelo reveló por qué se arrepintió de participar en ‘MasterChef’: “Fue de psiquiatra”

Las amenazas de muerte que Cony Camelo recibió tras su paso por MasterChef Celebrity Colombia salieron a la luz recientemente, luego de que la actriz hablara por del impacto que tuvo en su vida personal la experiencia vivida dentro y fuera del reality culinario.

Aunque su participación en el programa ocurrió en 2024, las consecuencias —según ella misma ha contado— se extendieron mucho más allá de su eliminación.

Así afectó a Cony Camelo el ‘hate’ en ‘MasterChef’

Camelo hizo parte de una de las temporadas pasadas del formato del Canal RCN, en el que aceptó el reto de competir en la cocina junto a otras figuras del entretenimiento. Desde el inicio, su presencia no pasó desapercibida y su participación generó conversación constante entre los televidentes, tanto por su desempeño como por su forma de asumir la competencia.

Durante la emisión del programa, Cony Camelo desató opiniones divididas. Su actitud frontal, su manera directa de comunicarse y algunas tensiones propias del formato hicieron que una parte del público reaccionara con críticas reiteradas en redes sociales.

Con el tiempo, esas reacciones cruzaron el límite, teniendo en cuenta que pasaron de ser insultos y comentarios ofensivos, a convertirse en amenazas de muerte directas. De hecho, según explicó, el volumen y el tono de los mensajes que recibió la llevaron a atravesar momentos de miedo y angustia constantes.

Además, teniendo en cuenta que las amenazas no solo estaban dirigidas a ella, la actriz empezó a temer por la seguridad de su entorno cercano, afectando su tranquilidad y su rutina diaria.

Cony Camelo contó que el impacto emocional fue tal que tuvo que buscar ayuda profesional para enfrentar la ansiedad y el estrés derivados de la situación. La experiencia, lejos de quedarse en la pantalla, se convirtió en un problema de salud mental que tuvo que atender de manera responsable.

“Viví encerrada todo el año pasado. Me tocó ir al psiquiatra porque me daba mucha ansiedad salir a la calle; y me daba miedo de lo que le pudieran hacer a mis papás”, expresó la bogotana de 48 años, recordada también por su papel de Hilda en la telenovela Los Reyes.

“El hate de MasterChef fue inigualable... de psiquiatra (...) Allí la gente se entera solo del 10% de lo que en realidad sucede y la gente le cree a la televisión, eso es muy peligroso. Me arrepentí muchísimo de participar”, concluyó Cony Camelo sobre su experiencia en el programa.

