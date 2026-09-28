Creador de ‘Glee’ confirma importante avance que podría traer de vuelta la icónica serie

Más de 11 años después de su capítulo final, ‘Glee’, la serie musical que conquistó a millones de espectadores con sus canciones, historias de amistad y conflictos adolescentes, vuelve a despertar la nostalgia de sus seguidores.

La producción, que se convirtió en un fenómeno televisivo desde su estreno en 2009, podría tener una nueva oportunidad en las pantallas gracias a un proyecto que vuelve a poner a Ryan Murphy en el centro de su universo creativo.

Aunque la historia de los integrantes de New Directions terminó en 2015, el interés por la serie no ha desaparecido. Sus canciones, personajes y momentos más recordados continúan presentes entre quienes la acompañaron durante sus seis temporadas, mientras nuevas generaciones han descubierto la producción a través de sus plataformas de streaming.

¿Qué se sabe sobre un posible regreso de ‘Glee’?

La noticia se conoció este 24 de septiembre de 2026, luego de que Ryan Murphy revelara en una entrevista con Entertainment Tonight que acababa de terminar el guion de un posible reinicio de la famosa serie. El anuncio llegó durante un evento de FX en Nueva York, relacionado con la decimotercera temporada de ‘American Horror Story’.

El creador explicó que trabajó en el proyecto junto a Brad Falchuk e Ian Brennan, los guionistas con quienes desarrolló las dos primeras temporadas de la serie. Además, contó que ha conversado con aproximadamente diez integrantes del elenco original, quienes, según sus declaraciones, mostraron entusiasmo ante la idea de retomar la producción.

Sin embargo, Murphy aclaró que ninguno de los actores contactados ha leído el guion. Por eso, todavía no se conoce ninguna pista sobre qué personajes formarían parte de la historia ni cómo se desarrollaría la propuesta.

“Todos tenían muchas preguntas, pero estaban muy entusiasmados con la idea”, explicó al referirse a las conversaciones que sostuvo con los integrantes de la producción original, con quienes mantuvo una relación cercana durante la realización de la serie y también compartió en años posteriores.

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Hasta el momento, no se ha confirmado la plataforma que emitiría la producción ni, por consiguiente, una posible fecha de estreno. Tampoco se han anunciado detalles oficiales sobre el desarrollo del proyecto, más allá de la existencia del guion escrito por Ryan Murphy y sus colaboradores.

Glee, la serie que marcó a una generación

‘Glee’ se estrenó en septiembre de 2009 en la cadena estadounidense Fox y llegó a su final en marzo de 2015. La producción fue creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan y se desarrolló alrededor de New Directions, un club de canto de la secundaria William McKinley, en Lima, Ohio.

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A lo largo de sus seis temporadas, ‘Glee’ contó las historias de un grupo de estudiantes que encontraron en la música un espacio para expresarse y afrontar sus problemas. La serie habló de las relaciones entre los jóvenes, sus sueños, la identidad, la familia y la discriminación, temas que desarrolló a través de sus personajes y de las canciones que interpretaban en cada episodio. Precisamente, esa combinación convirtió a la producción en una de las series musicales más recordadas de su época y le permitió ganar seguidores en diferentes países.

El reparto incluyó a Lea Michele, Cory Monteith, Naya Rivera, Amber Riley, Chris Colfer, Kevin McHale, Jenna Ushkowitz, Matthew Morrison y Jane Lynch, entre otros. Además, durante su emisión, obtuvo reconocimientos como premios Emmy y Globos de Oro.

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