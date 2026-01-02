Critics Choice Awards 2026: cuándo son, qué premian y dónde verlos en vivo

Los Critics Choice Awards son unos premios anuales, organizados por la Critics Choice Association (CCA). Esta asociación está formada por más de 600 críticos de cine y televisión de Estados Unidos y Canadá, quienes se encargan de votar por las mejores producciones del año. Estos galardones, que en esta oportunidad celebran su edición número 31, destacan lo mejor del cine, la televisión y el contenido en streaming, y a menudo se consideran un momento clave en la carrera hacia otros premios importantes, como los Oscar o los Globos de Oro, ya que muchas de sus nominaciones y ganadores suelen coincidir con los de esas ceremonias.

¿Cuándo y a qué hora son los Critics Choice Awards 2026?

Este domingo 4 de enero, a las 7:00 p. m. en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, se llevará a cabo una nueva edición de este evento que marca el inicio de la temporada de premios de este año en Hollywood. En los Critics Choice Awards se otorgan premios en varias categorías, tanto en cine (como Mejor Película, Mejor Actor/Actriz, Mejor Director y otras categorías técnicas) como en televisión y streaming (Mejor Serie Dramática, Mejor Comedia, Mejor Serie Limitada, actuaciones, etc.). Este año, se han añadido algunas categorías nuevas, como Mejor Serie de Variedades, Mejor Diseño de Stunt, Mejor Casting y Conjunto, y Mejor Sonido.

Chelsea Handler, comediante, presentadora de televisión y autora de 7 New York Times best-sellers, regresa por cuarto año consecutivo como presentadora para esta edición. A su lado, presentarán y darán premios actores como Colman Domingo, cinco veces nominado al Critics Choice Award, Allison Janney, tres veces ganadora, y Hannah Einbinder, la actriz de Hacks, entre otros.

¿Dónde ver los Critics Choice Awards 2026?

La gala será transmitida en vivo por E! y USA Network. En Colombia la transmisión en directo será a través de la señal de TNT y HBO Max a partir de las 7:00 de la noche.

¿Cuáles son las categorías de los premios Critics Choice Awards?

Categorías de películas

Mejor película

Mejor actor

Mejor actriz

Mejor actor de reparto

Mejor Actriz de Reparto

Mejor actor/actriz joven

Mejor director

Mejor guion original

Mejor guion adaptado

Mejor película de animación

Mejor comedia

Mejor película en lengua extranjera

Mejor fotografía

Mejor edición

Mejor diseño de vestuario

Mejor diseño de producción

Mejor puntuación

Mejor canción

El mejor peinado y maquillaje

Mejores efectos visuales

Mejor diseño de acrobacias (nuevo)

Mejor reparto/conjunto (nuevo)

Mejor sonido (nuevo)

