¿Cómo postularse para los Premios India Catalina 2026? Abren convocatoria

La industria audiovisual se está preparando para un nuevo capítulo de reconocimiento y transformación. Los Premios India Catalina presentan una edición que celebra la diversidad de formatos y busca proyectar el talento iberoamericano a nivel internacional. Con una metodología más robusta, 71 categorías de premiación y una clara expansión hacia Iberoamérica y los países de habla hispana, incluyendo Estados Unidos, estos premios se han consolidado como un espacio que refleja la transformación y convergencia de la industria audiovisual actual.

Así será la premiación de los Premios India Catalina

La edición 42 no solo se enfoca en la televisión tradicional, sino que se establece como un punto de encuentro vibrante entre la televisión, el cine en plataformas, los contenidos digitales y el talento local. Además, integra de manera definitiva formatos emergentes como los podcasts, la ficción vertical y las producciones con un enfoque sostenible.

La edición 42 de los premios que galardonan lo mejor de la industria audiovisual colombiana tendrá 71 categorías. Detalles. Fotografía por: Cortesía

Para asegurar que la selección sea justa, los premios mantienen sus tres etapas clásicas: pre-nominados, nominados y ganadores. Sin embargo, el sistema de votación se ha fortalecido. Los Miembros Acreditados de la Industria tendrán un peso del 90 % en la elección, mientras que el público conservará un 10 % decisivo en las categorías de industria y tendrá el 100 % de influencia en las categorías de votación popular.

Novedades de los Premios India Catalina 2026

Los Premios India Catalina, que se celebran durante el Festival Internacional de Cine de Cartagena, programado del 14 al 19 de abril de 2026, buscan fortalecer la participación del público. En esta edición, el comité de selección estará compuesto por cinco representantes del público: dos seleccionados a través de un concurso en redes sociales y tres creadores de contenido especializados. Además, durante la fase de pre-nominados, se compartirá la dinámica para elegir a los participantes a través de los canales oficiales del premio. Entre las novedades más destacadas de esta edición se encuentran:

