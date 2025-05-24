¿Cuándo empieza ‘La casa de los famosos’ de Telemundo? Yina Calderón y más participantes

La casa de los famosos es un formato que mezcla entretenimiento, drama y estrategia social. En este programa, un grupo de celebridades y figuras de redes sociales se reúne bajo un mismo techo, completamente aislados del mundo exterior y vigilados por cámaras las 24 horas. Cada semana, los participantes luchan para evitar ser eliminados y acercarse al gran premio final, un atractivo incentivo que ha hecho del show uno de los más populares en su género.

Fecha de estreno de la nueva temporada ‘La casa de los famosos’ de Telemundo

La emoción por el regreso de La casa de los famosos, uno de los reality shows de convivencia más populares entre el público hispano, está en su punto más alto. Después de la finalización de la edición anterior, Telemundo confirmó oficialmente que la nueva temporada, que corresponde a la sexta, se estrenará el próximo martes 17 de febrero de 2026 a las 7:00 p. m. (hora del Este de EE.UU.), y se podrá ver tanto en la señal principal de Telemundo como en la plataforma de streaming Peacock.

¿Quiénes son los participantes de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo?

Aunque hasta el momento no han revelado a todos los participantes, ya se conocen los nombres de algunos famosos que harán parte de esta edición.

Uno de los nombres que ha estado en boca de todos en redes sociales y medios es Yina Calderón, la empresaria, DJ y creadora de contenido colombiana. Aunque hace unas semanas se escucharon rumores contradictorios sobre su participación, el pasado miércoles Telemundo confirmó oficialmente su entrada a la casa con un promocional que despertó gran expectación: “¡Bienvenida a mi casa!”.

Calderón, famosa por su particular estilo y su polémica participación en realities en Colombia, llega a esta edición con el título de “villana”, un título que ella misma se dio, especialmente tras su participación en La casa de los famosos Colombia.

A continuación, los habitantes confirmados hasta el momento: