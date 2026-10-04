¿Cuándo se acaba ‘Pa’ seguirte queriendo’? Fecha, hora y detalles de su remplazo

La novela ‘Pa’ quererte‘, que comenzó antes de pandemia y que culminó después de la emergencia sanitaria, se convirtió en una de las apuestas más exitosas que el canal RCN produjo. De ahí que este año decidió realizar la segunda parte de la trama a la que llamó ‘Pa’ seguirte queriendo’.

En la secuela conservó los actores de la primera temporada y fue así como los televidentes siguieron las historias de los personajes interpretados por Sebastián Martínez, Julieth Pardau, Hanny Vizcaino, Manuel Sarmiento, Juliana Galviz, Carlos Camacho, Laura de León, Alejandra Ávila, Marianella González y Luis Eduardo Arango entre otros.

En la producción, estrenada este 2026, se abordaron temas como la relación de los padres con sus hijos preadolescentes y adolescentes, la infidelidad, el desgaste matrimonial, la búsqueda por ser madre, las nuevas oportunidades y la viudez, manteniendo el tono de humor que tuvo aceptación desde la primera temporada.

La apuesta llega a su final este lunes 5 de septiembre. Según información anticipada por el canal RCN desde las 8 de la noche los televidentes descubrirán cuál será el futuro de Mauricio Reina, Dany, Isabel, Toño, Azucena, Lola y Cata entre otros.

Sobre su remplazo, las distintas promociones en el canal están visibilizando que la novela ‘Ana de nadie’, versión moderna de ‘Señora Isabel’, original de Bernardo Romero Pereiro, protagonizada por Paola Turbay, Sebastián Carvajal y Jorge Enrique Abello volverá a transmitirse en el horario que deja libre ‘Pa’ seguirte queriendo’.

Los anuncios indican que el primer episodio de la retransmisión de Ana de nadie será el miércoles 7 de octubre a partir de las 8 de la noche.

¿De qué se trata ‘Ana de nadie’?

La producción de RCN que entra en la parrilla comienza cuando Ana de Valenzuela, una mujer de 50 años, celebra un aniversario más de su aparente feliz matrimonio ignorando que él le es infiel con Adelaida, una de sus compañeras de trabajo. En un momento una de sus amigas, Violeta, le revela las andanzas de Horacio, su marido, ero ella quiere negarse esa realidad. Con el correr de las escenas, Ana descubrirá que su marido la traiciona. Posteriormente, conoce a Joaquín, un periodista más joven que ella con quien finalmente se dará una oportunidad en el amor.

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Ana también enfrentará las distintas reacciones de sus tres hijos cuando se enteran de que el matrimonio de tanto tiempo termina y ella se abre a un nuevo amor.

El elenco de ‘Ana de nadie’ lo completan Adriana Arango, Adriana Romero, Laura Archbold, Ilenia Antonini y Andrés Toro entre otros.

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