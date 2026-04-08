¿Cuándo se estrena cada capítulo de ‘The Boys’ temporada 5? Fechas y horas por episodio

La serie ‘The Boys’ inició este 8 de abril de 2026 la emisión de su quinta temporada, una entrega que marca el cierre definitivo de la historia desarrollada desde 2019 en la plataforma Prime Video.

El estreno no llegó con todos sus episodios disponibles, sino con un lanzamiento escalonado: los primeros capítulos ya están disponibles y el resto se publicará de forma semanal, en lo que será el tramo final de una de las producciones más reconocidas del catálogo reciente de la plataforma.

Fecha y hora de estreno de ‘The Boys 5’ en Colombia

La quinta temporada de ‘The Boys’ se estrenó este 8 de abril, a través de la plataforma Prime Video, con el lanzamiento de sus dos primeros episodios.

En Colombia, los capítulos están disponibles desde las 2:00 a. m., horario que se mantendrá para cada uno de los estrenos semanales. A partir de esa fecha, la serie seguirá un esquema de publicación semanal:

15 de abril: episodio 3

22 de abril: episodio 4

29 de abril: episodio 5

6 de mayo: episodio 6

13 de mayo: episodio 7

20 de mayo: episodio 8 (capítulo final de la serie)

Lo que debe saber sobre ‘The Boys 5′

El punto de quiebre llega con la reaparición de Billy Butcher, quien introduce un elemento que redefine el conflicto central: un virus capaz de eliminar a todos los superhéroes.

Su decisión no solo plantea una confrontación directa contra Homelander, sino que también abre un dilema que atraviesa toda la temporada: hasta qué punto es viable destruir aquello que, en parte, también define a quienes intentan detenerlo.

Según la descripción oficial, esta elección desencadena una serie de acontecimientos que transformarán de manera irreversible el mundo de la serie y el destino de sus personajes principales.

La quinta temporada fue concebida desde su desarrollo como el final de la historia. La propia sinopsis lo plantea de forma directa al definirla como “el clímax”, anticipando que los episodios se centrarán en resolver los conflictos acumulados a lo largo de las entregas anteriores.

Con ocho episodios programados y un estreno semanal, la serie entra así en su fase final, en la que deberá cerrar las tensiones entre poder, control y resistencia que han marcado su narrativa desde el inicio.

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