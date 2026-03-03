¿Cuándo se estrena la sexta temporada de The Chosen? Finaliza biografía de Jesús de Nazareth

The Chosen, la serie basada en la vida de Jesús, pasó de ser una discreta producción lograda gracias a dinero de recaudo a la más exitosa en su género. Recientemente, sus productores confirmaron que la apuesta, que se puede ver por Prime Video y que usualmente siempre se estrena primero en las salas de cine, rompió su propia marca en el libro de Guiness Record al convertirse en la más traducida en su género en el mundo.

‘The Chosen’ en el Libro Guinness Record

En el evento ChosenCon, un encuentro internacional celebrado entre el 19 y el 21 de febrero en Charlotte, Carolina del Norte, se dio a conocer que tan solo la primera temporada, de cinco que están disponibles, está ya en 125 idiomas.

Desde su debut en 2017, The Chosen ha llegado a audiencias en 175 países alcanzando cerca de 280 millones de espectadores en todo el mundo a través de plataformas de streaming y socios de transmisión, según sus productores.

“Este no es el último récord de traducción que romperemos”, declaró Dallas Jenkins, creador y director de la serie, durante el evento, que además destacó la traducción gracias a una red global que apoya el proyecto y al trabajo continuo de sus socios en este trabajo.

En el mismo evento, el creador reveló que la sexta temporada ya terminó de grabarse y tendría fecha de lanzamiento. La quinta temporada versó cobre la última cena y siguiendo la cronología de la historia bíblica seguiría con la crucifixión de Jesús, lo cual indicaría que The Chosen está cerca de su final.

También se anticipó que vendría una séptima temporada antes del cierre definitivo.

El estreno de la sexta parte sería en el segundo semestre de este año e incluirá seis capitulos iniciales. El final de la temporada será una película que se estrenará en cines el 12 de marzo de 2027.

“El final de la Temporada 6 es esencialmente un episodio de tamaño extra que se lanzará como un evento teatral global en todo el mundo en docenas de idiomas a la vez. La Temporada 6 es la temporada más grande que hemos hecho, sin un segundo cercano”, mencionó Jenkins. “Llevó el tiempo más largo de filmación con diferencia. Los efectos visuales, las traducciones especialmente, toman al menos dos o tres veces más tiempo que cualquier temporada que hayamos hecho antes”, puntualizó el director.

¿Cuándo se estrena The Chosen 7?

Así mismo, anticipó que un año después, el 31 de marzo de 2028, se lanzaría en cines el inicio de la temporada 7.

Dallas Jenkins, el arco dramático que los fans han estado anticipando: alcanzando los últimos días de la vida terrenal de Jesús y culminando en su crucifixión.

Los productores lanzaron una campaña con calendario incluido, el pasado miércoles santo para que los usuarios se pongan al día y vean las cinco temporadas de The Chosen antes de la Semana Santa que comienza en abril.

