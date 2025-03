¿Cuánto le pagaban a Giovanny Ayala en ‘MasterChef’? El cantante reveló la cifra

Giovanny Ayala sorprendió en días recientes al revelar detalles sobre su participación en el famoso programa de televisión MasterChef Celebrity Colombia, en el que participó hace 7 años.

El llanero, conocido por su carisma y talento en la cocina, habló de nuevo sobre sus experiencias en el programa, destacando los desafíos culinarios y la camaradería entre los participantes; sin embargo, lo que captó la atención del público, en esta ocasión, fue la revelación de la cifra que recibió por su participación en el formato del Canal RCN.

El salario de Giovanny Ayala en ‘MasterChef Celebrity Colombia’

En medio de una dinámica con sus seguidores de Instagram, el artista de 48 años resolvió una de las dudas más frecuentes entre los seguidores de quienes participan en la competencia culinaria.

La cifra exacta que Giovanny Ayala recibió por su participación en MasterChef Celebrity Colombia fue de 15 millones de pesos semanales, una cantidad que dejó a muchos televidentes sorprendidos. Así lo dejaron en evidencia las reacciones a la publicación en redes sociales.

“Es un pago semanal que depende de la popularidad de cada uno. A mí me pagaban $15.000.000 semanales hace ocho años; otros ganaban más, otros ganaban menos. Pero, esa era mi estadía y más allá de la plata, la pasé del carajo”, expresó el intérprete de Se la robé y me la robaron.

En otra publicación, Giovanny Ayala mencionó que su paso por MasterChef Celebrity no solo representó una oportunidad para mostrar sus habilidades culinarias, sino también una experiencia enriquecedora que le permitió conectar con otros artistas y aprender de los mejores chefs del país. Además, destacó que cada semana en el programa representaba un nuevo reto, desde la preparación de platos exóticos hasta la presión de las competencias en equipo.

La millonaria suma que se llevó Piter Albeiro en ‘MasterChef’

En la edición 2018 del programa, en la que participó Giovanny Ayala, el ganador fue el humorista Piter Albeiro, quien tiene un podcast llamado Hablando miércoles, en el que reveló recientemente que ganó más dinero del que algunos pensaban.

“Como hay un eliminado por semana, el que va saliendo pasa su cuenta de cobro: ‘estuve tantas semanas y dije que iba a cobrar X cantidad por semana, entonces me deben tanto’. Y te pagan (...) Cuando ustedes vean un reality en el que hay gente que ya tiene una imagen, ahí pagan… En mi caso, yo negocié muy bien”, dijo el bumangués, cuyo verdadero nombre es Alejandro Leiva.

Al pasar la cuenta de cobro, el también empresario contó que tuvo algunas diferencias con el Canal RCN, teniendo en cuenta que la suma que le adeudaban por las semanas en competencia era mayor a la del premio que ganó.

“Cuando ella mira la factura, me dice: ‘discúlpame, creo que te equivocaste. El premio son 200 millones de pesos, no todo esto que pusiste ahí’. Entonces, le dije: ‘no, eso no es el premio, es lo de mis semanas de trabajo’. Y me dijo: ‘¿Estás seguro?’ y yo: ‘Sí, claro’”, concluyó Piter Albeiro sobre lo que consideró como un gran negocio.