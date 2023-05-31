¿Cuántos años tiene “Mr Bean”? Nombre real, esposa, hija y más de ‘Hombre vs. bebé’

Durante años, “Mr Bean” se ha convertido en uno de los personajes más icónicos de la comedia en el mundo. Muchas generaciones han crecido viendo sus interpretaciones, pero pocos conocen quién es el hombre que está detrás de ese peculiar y casi silencioso personaje que logró conquistar al mundo con su humor, que se basa en la mímica, lo absurdo y en llevar situaciones cotidianas al extremo.

¿Quién es “Mr Bean” y cuál es su nombre real?

El verdadero nombre de “Mr. Bean” es Rowan Sebastian Atkinson, quien nació el 6 de enero de 1955 en Consett, Inglaterra. Actualmente tiene 70 años y cuenta con una carr era artística que abarca más de cuatro décadas en cine, televisión y teatro. Aunque su personaje más icónico casi no habla, Atkinson es un actor con una sólida formación académica: estudió Ingeniería Eléctrica antes de dedicarse por completo a la actuación, donde ha participado en proyectos como Johnny English, Not the Nine O’Clock News, The Secret Policeman’s Ball, Love Actually, Las vacaciones de Mr. Bean, Maybe Baby, entre otras.

¿Quién es la esposa de “Mr Bean y cuántos hijos tiene?

Durante más de veinte años, Rowan Atkinson estuvo casado con Sunetra Sastry, una maquilladora británica, con quien se casó en 1990. La pareja se separó en 2015 y de su unión nacieron dos hijos, Ben y Lily Atkinson, quien ha sido reconocida gracias a su incursión en la música y el arte, además de hacer algunas apariciones en proyectos relacionados con su papá.

En una oportunidad, Lily se refirió al divorcio de sus padres y cómo ese proceso marcó su vida: “Estaba tan perdida, y solo empecé a sentirme vagamente normal al final de mis veintes. Siempre he estado atrapada entre dos mundos; no pertenezco aquí, pero tampoco allí”.

Después del divorcio, el actor comenzó una nueva relación con la comediante y actriz Louise Ford, con quien tuvo una hija en 2017. A pesar de su fama internacional, Atkinson ha preferido mantener su vida personal alejada de los reflectores, eligiendo llevar un perfil bajo.

“Mr Bean” en ‘Hombre vs. Bebé’

Rowan Atkinson regresa a Netflix, protagonizando Hombre vs. Bebé, una miniserie de comedia que recupera el humor visual y desmesurado que lo convirtió en una sensación mundial. Si bien no interpreta directamente a “Mr. Bean”, la serie evoca recuerdos de ese personaje, ya que lo muestra lidiando con situaciones caóticas y absurdas, esta vez provocadas por un bebé aparentemente inofensivo.

El actor retoma su papel como Trevor Bingley, quien se prepara para enfrentar una Navidad en soledad, mientras su exesposa y su hija adolescente celebran con su nueva familia. Sin embargo, una oferta de trabajo que no puede rechazar lo lleva de vuelta a su antiguo puesto como vigilante de un lujoso penthouse en Londres. Las cosas se complican cuando, de manera inesperada, se encuentra cuidando a un bebé abandonado mientras los servicios sociales hacen su aparición.