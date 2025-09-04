Cuba Gooding Jr. será el invitado especial de Smartfilms Summit Fest 2025

SmartFilms es el festival de cine hecho con celular más importante del mundo, creado en Colombia con el objetivo de convertir la industria audiovisual en un espacio inclusivo y participativo. Este proyecto ha evolucionado desde su inicio hasta convertirse en una plataforma que apoya el talento emergente, estimula la creatividad y promueve el uso de la tecnología como una herramienta para contar historias sin límites.

Así será la visita de Cuba Gooding Jr. a Colombia en SmartFilms Summit Fest

Recientemente, SmartFilms anunció a Cuba Gooding Jr. como su estrella invitada internacional. El reconocido actor, ganador de un Oscar por su papel en Jerry Maguire, se unirá como uno de los protagonistas en esta edición, que promete reunir creatividad e innovación.

Gooding Jr., quien ha hecho parte de películas como Hombres de Honor, Pearl Harbor, Radio y American Gangster, estará en Bogotá para compartir su experiencia en la industria del cine y hablar sobre cómo ha evolucionado el séptimo arte en la era digital. Su presencia en el evento será una oportunidad única para que estudiantes, cineastas independientes, creadores de contenido y amantes del cine aprendan de primera mano cómo se construye una carrera sólida en Hollywood y cómo adaptarse a las nuevas narrativas audiovisuales.

El actor hará una charla sobre “Que lo artificial no te quite lo inteligente” y será parte del jurado del Gran SMARTFILMS®, escenario que convoca a los mejores cortos del festival.

Con la participación especial de Cuba Gooding Jr., esta edición del festival reafirma su compromiso de romper barreras y democratizar el cine, llevando la industria a un nuevo nivel donde cualquiera con un celular puede contar grandes historias.

¿Cuándo y dónde es Smartfilms Summit Fest 2025?

Esta edición se llevará a cabo del jueves 26 al sábado 28 de septiembre en el Centro Comercial BIMA y Cinemas Procinal. Este año, la propuesta busca ofrecer a la comunidad de la industria audiovisual una experiencia completa, con escenarios diseñados para disfrutar de la convergencia de ideas y creatividad.

Cuba Gooding estará en la alfombra roja de la Gran Gala de Premios, que se celebrará el 30 de septiembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Este evento celebrará el talento y la creatividad de los cineastas que se atreven a crear cine con sus celulares, con más de 220 millones de pesos en premios.