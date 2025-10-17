Culpa nuestra, El caso Murdaugh y Amor explosivo: Recomendados del fin de semana

‘Culpa Nuestra’ – Prime Video

En 'Culpa nuestra', Noah y Nick deben vencer obstáculos para conservar su amor. Fotografía por: Prime Video

La boda de Jenna (Eva Ruiz) y Lion (Víctor Varona) reúne otra vez a Noah Morán (Nicole Wallace) que estrena su carrera, y a Nick Leister (Gabriel Guevara), heredero de un imperio familiar. La que fue una feliz pareja pareciera no tener futuro, pues los secretos y un hecho que a Nick le queda muy difícil olvidar hacen que un final feliz parezca improbable, pero el sentimiento sigue ahí, aunque deberán luchar contra hechos inesperados y hacer frente a alguien del pasado.

Amor explosivo - HBO Max

En Milwaukee, Marvin Gable (Ke Huy Quan) se destaca como agente inmobiliario. su labor es tan buena que no son pocos los halagos que recibe. Una carta de Rose (Ariana DeBose), una abogada a quien estuvo unido en el pasado, lo enfrenta a la vida que creyó dejar atrás: quien fuera un asesino de ‘La Compañía’, el grupo criminal dirigido por su hermano Knuckles (Daniel Wu), se ve obligado a luchar contra su propia sangre, pero también encuentra la paz y el amor.

‘Crimen de una dinastía: El caso Murdaugh’- Disney+

Alex Murdaugh (Jason Clarke) y su esposa Maggie (Patricia Arquette) parecen tener su vida resulta. La pareja, que hace parte de una importante familia de abogados de Carolina del Sur, ve como todo comienza a desmoronarse cuando su hijo Paul (Johnny Berchtold) se ve involucrado en un incidente mortal. En ocho episodios, intrigas, mentiras, asesinatos y verdades que pueden significar la ruina.

‘Mr. Scorsese’- Apple TV

Este documental, que llega con la impronta de Rebecca Miller en la dirección, muestra al hombre a través de su trabajo. Archivos personales del cineasta nacido en Nueva York hace 82 años, entrevistas con Daniel Day-Lewis, Robert De Niro, Steven Spielberg, Leonardo Dicaprio, Jodie Foster y Cate Blanchett y conversaciones con el director de ‘Toro salvaje’, ´Taxi Driver’ y ‘Padillas de Nueva York’, conforman sus cinco episodios.

‘Sé lo que hicieron el verano pasado’- HBO Max

Cinco amigos hacen un pacto de silencio luego de un terrible accidente, pero alguien no solo sabe su secreto, sino que busca hacerlos pagar. Los sobrevivientes de la masacre de Southport, ocurrida en 1997, se convierten en el único recurso de salvación de los jóvenes. Con Chase Sui Wonders, Madelyne Cline, Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Sarah Pidgeon y Tyrid Withers y Jonah Hauer-King.

‘Teacup’ - Universal+

Maggie y James Chenoweth (Yvonne Strahovski y Scott Speedman), quienes viven en una granja en Georgia, intentan salvar su matrimonio. Sus vidas se transforman cuando su hijo menor regresa muy extraño después de adentrarse en el bosque y los animales comienzan a comportarse de una manera extraña. El panorama de terror se completa con la aparición de un hombre con una máscara de gas que traza una línea azul en el piso. Los esposos Chenoweth, sus hijos, la suegra de Maggie, y Valeria, Nicholas, Donald y Ruben, sus vecinos, deben sobrevivir en este lugar que no pueden abandonar.

‘La diplomática’- Netflix

En la tercera temporada, la tensiones entre Estados Unidos y Reino Unido aumentan, mientras Grace Penn (Allison Janney) asume la Presidencia. La diplomática Kate Wyler (Keri Russell) debe moverse entre el gobierno de su país, el del lugar donde es embajadora, y la lucha de su esposo Hal (Rufus Sewell) para que se convierta en vicepresidenta.

‘Vera’- Film & Arts

En el Reino Unido, la inspectora Vera Stanhope (Brenda Blethyn) se enfrenta, junto a su equipo, a casos cada vez más retadores y a desenlaces inesperados. Sus decisiones pueden afectar no solo su trabajo, sino su paz. En esta penúltima temporada regresa el detective Joe Ashworthy (David Leon). A partir del lunes 20 de octubre- Lunes a las 6:15 p.m.