Cumbres borrascosas: sinopsis, elenco, crítica y dónde ver la película de Margot Robbie

La producción cinematográfica basada en el libro de Emily Brontë finalmente se estrenó y los comentarios alrededor de la misma han sido variados. La cinta muestra la turbulenta relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw, unidos por un amor intenso, conflictuado e imposible en la campiña de Yorkshire, Inglaterra.

La cinta pone énfasis en que se trata de una atracción malsana, donde imperan los celos, la toxicidad y el dolor emocional por el simple hecho de amar. Es sin duda una adaptación libre con respecto al texto, lo que se ha denominado una reinterpretación de la trama original.

La licencia dramática que la película ha generado reacciones diversas, hay quienes consideran que no corresponde a la obra original y no se trata de una reinterpretación sino de una traición al texto; otros creen que es válido cambiar las miradas sobre un romance que ha tenido interpretaciones diversas a lo largo del tiempo.

La nueva versión es incluso calificada por algunos como demasiado explícita y con escena que no corresponden a un amor sin fronteras sino a uno autodestructivo.

Reparto de ‘Cumbres borrascosas’

Dentro del elenco de la turbulenta historia de amor de época están Martin Clunes como Mr. Earnshaw; Owen Cooper como joven Heathcliff; Vy Nguyen como joven Nelly; Margot Robbie como Catherine “Cathy” Earnshaw y Jacob Elordi como Heathcliff.

Otra de las novedades que plantea la versión cinematográfica es que el rol de Nelly Dean asume relevancia más allá de ser narradora y se convierte en una figura manipuladora.

¿Qué dice la crítica de la película Cumbres borrascosas?

Tomatometer le dio una calificación entre 65 y 70% e incluyó críticas que van desde reconocimientos por su estética, sus actuaciones y el arte hasta los que reclaman por desligarse del texto original e incluso, indican que es muy superficial si se le compara con el libro de Emily.

Cumbres borrascosas actualmente está en cartelera en los cines en Colombia.

