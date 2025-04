Dago García lanza serie: “La inteligencia artificial al servicio de la creatividad

El vicepresidente de producción de Caracol se ha caracterizado por mantenerse a la vanguardia en sus creaciones. Pasó del melodrama clásico a la serie novelada que ahora exigen las plataformas, ha hecho comedia, drama, series históricas e incluso pódcast, sin embargo, se negaba a caer en la tentación de la inteligencia artificial. Ahora, apelando a lo que él ha denominado su ‘derecho de contradicción’, lanzó con ayuda de la IA su primera serie animada. Así fue el proceso.

Dago García y su promesa pendiente

“Roberta quiere cacao”, una alianza entre Caracol Televisión, Dago García Producciones y LUMO Media Lab, le permitió a Dago García cumplir una promesa que se había hecho hace tiempo. “El proceso de escritura fue relativamente rápido, porque esa idea la venía cocinando en la cabeza. Creo que era una vieja deuda que tenía con uno de mis programas favoritos de infancia, que era ‘Animalandia’. En ese programa de los setentas y los ochentas había un concurso de loros, siempre las loras se llamaban Roberta o Rebeca, y los loros, Pacheco. El concurso era que el loro recitara el slogan comercial del producto, pero siempre la manera de que loro se animara y empezara a hablar era ‘Roberta ¿quiere cacao?’. Me quedó en la cabeza y dije: ‘Algún día tengo que hacer una historia que se llame ‘Roberta, quiere cacao’”. Pero el asunto para materializar este anhelo y convertirlo en miniserie se llevó un tiempo e implicó un cambio de chip. Nathali Vélez narró cómo fue ese primer acercamiento sobre el tema. “Fui a la oficina de Dago, porque la inteligencia artificial está muy avanzada ahora en la creación de contenido en vídeo y nuestra misión en LUMO, como laboratorio de innovación tecnológica para Caracol, es contarles a ellos. Le mostré unos vídeos para ver qué se le ocurría”, cuenta Nathali, quien recuerda la respuesta de García. “Me dijo, ´muy chévere eso, pero conmigo no cuentes, porque no estoy de acuerdo en muchas cosas y me quedaré aquí solo, siendo el único que no la usa, pero yo jamás voy a usar la inteligencia artificial en mis proyectos’”.

El proceso de "Roberta quiere cacao" sorprendió a Dago García: “creo que descubrir que con estas tecnologías la imaginación no tiene límite”. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

Una oportunidad para Roberta

La historia pudo haber terminado allí, pero a García, como rememora la creativa nariñense, la idea le quedó dando vueltas en la cabeza. “Como a las 3:00 de la mañana, llega un mensaje, como diciendo: ‘Yo apelo a mi derecho de la contradicción, ¿sabes qué? Hablemos’”. Este diálogo, junto con el equipo de LUMO, donde se revisaron restricciones y se establecieron parámetros inamovibles, fue crucial. “Las reglas fueron claras”, señala Dago, “Dijimos, bueno, en este experimento vamos a poner la inteligencia artificial al servicio de la creatividad humana”. Vélez reafirma las palabras de García, “como Dago ha dicho, creo que la clave fue haber tenido unas pautas claras, y la principal, que la creatividad y lo humano siguen siendo lo primero, y más bien cómo hacemos que la inteligencia artificial nos apalanque ciertos procesos”.

Adicionalmente, Vélez indicó que las decisiones creativas las tomó el equipo “y un porcentaje de la de la serie sí está optimizada con inteligencia artificial, pero lo más bello que es la historia, las voces que le dan el corazón, la música, que es como todo toda la esencia esa sí es completamente humana”.

Ya para ese momento, menciona Nathalie, ya habían establecido que era un formato corto, de acuerdo con las tendencias mundiales, y en formato vertical. Para ella y su equipo, conformado por siete personas (diseñadores, comunicadores e ingenieros), este trabajo, que llevó 6 meses desde la entrega de libretos de García, tuvo un sabor muy especial. “La verdad es que para LUMO ha sido un honor tener la posibilidad de recrear una historia de Dago, pero también un reto tecnológico gigante”.

Así vio la luz “Roberta quiere cacao”, que tiene 11 episodios cortos, de uno a tres minutos, y puede verse por la señal de Caracol Televisión y todas sus plataformas digitales.

Dago García hoy tiene una percepción distinta sobre la IA. “No soy un experto en la inteligencia artificial, digamos que mi contacto ha sido más con el equipo de LUMO que con la tecnología, pero cuando empiezo a ver el resultado me doy cuenta de que son posibles algunas cosas que con otra tecnología serían prácticamente una utopía. El resultado me sorprendió, me tiene muy satisfecho y un poco me descubre que hay una herramienta que puede incluso potenciar la imaginación, porque siempre hay una relación entre la forma y el contenido”. Viendo el trabajo realizado, piensa que hubieran podido “hacer más locuras”, que posiblemente serán realidad en una segunda temporada. Respecto a su nueva forma de ver esta tecnología, es muy específico. “No diría una reconciliación con la inteligencia artificial, todavía tengo mis serias dudas, pero por lo menos es una primera prevención que se supera. Veremos cómo sigue esta relación hacia delante”.

Esto apenas comienza

Sobre las posibilidades de seguir usando la IA y una nueva etapa de “Roberta quiere cacao”, el ejecutivo de Caracol indicó: “Definitivamente sí, creo que independientemente del resultado, porque en el entretenimiento siempre el resultado es un accidente, eso no es un lugar común, sino una realidad. El éxito y el no éxito tienen mucho que ver con la suerte, pero pienso que cuando se encuentran relaciones como tan fluidas y placenteras como estas, uno tiene que pelear por conservarlas, y la mejor forma es generando más proyectos. Y tenemos incluso un proyecto ambicioso que ojalá algún día podamos hacer, pero por ahora esperar el resultado de Roberta, a ver si nos embarcamos en una segunda, tercera, cuarta, quinta temporada y luego sí, mirar qué otras”.