Dago García: “Una buena historia lo único que necesita es una cámara y un buen actor”



Darío Armando García, Dago, es un hombre con mente inquieta que siempre está buscando la manera más atractiva de contar historias.

Este proyecto, ‘Una actriz, un actor, una cámara’, que hoy lo llena de satisfacción se convirtió desde el momento de su nacimiento en la tabla de salvación de muchos, que encontraron en la pantalla de un celular o de un computador un aliciente para sonreír.

El mismo creador lo evoca con una sonrisa. “Esa idea se me ocurrió a partir de una experiencia que tuve en pandemia, yo hice teatro digital, porque como todos estábamos encerrados, entonces inicialmente por invitación del Teatro Nacional, yo tenía grabadas mis obras, las pusimos en su plataforma, pero después hice dos obras originales que eran adaptaciones de obras que había hecho para el teatro y los hice a través de zoom”.

Una idea sin nada de complicación



La primera de estas, ‘Bonita pero complicada’ ya había estado en sala, protagonizada por Marcela Carvajal, quien personificaba a una secretaria a quien, en un día, le sucedían todas las cosas malas que se puedan imaginar, “no oíamos a los demás, pero sí sabíamos lo que estaba sucediendo”, cuenta Dago. "Todos se enteraron de sus problemas con el exmarido, con el jefe, con el hijo, con un compañero que la acosaba. La experiencia fue reveladora y placentera para él por la cantidad de aprendizajes que le entregó y se prometió que este tipo de historias no se iban a quedar ahí. Sin saber cuánto iba a durar el confinamiento, empezó a escribir 5 guiones más, pero cuando terminó el encierro, mucho antes de lo que había pensado, evaluó el destino de los relatos y, como son los temas con él, antes que las ideas se enfriaran tomó cartas en el asunto: “dije, ‘¿qué hago con esto?’ Entonces completé las otras 20 historias y este año las rodé”.

Eso que nos gustaba



Esa es la génesis de ‘Una actriz, un actor, una cámara’. “Digamos que es como un regreso a lo básico de contar historias por medio audiovisual. Son historias unitarias, son 25 actores, cada historia tiene su propio actor, está planteado en términos de comedia, son personajes muy cotidianos con problemas muy cotidianos y el gran reto es, para los actores, sostener la atención, sostener la tensión y sostener la historia durante más o menos 20 minutos con el único recurso de un plano”. No son monólogos, son historias para un actor que habla por teléfono o está frente a alguien en la pantalla del computador, con audífonos. Quien las ve infiere lo que está pasando o cual es el interlocutor. “Son historias que tienen todo un universo de personajes, pero contadas exclusivamente desde el protagonista”.



El trabajo empezó con los personajes y no con la historia. Por esos días Dago estaba haciendo un trabajo académico sobre los arquetipos. “Entonces primero tenía el arquetipo, luego construía el personaje. El ambicioso, el avaro, la coqueta, el coqueto. Luego le asignaba como un género, hombre o mujer, luego una edad, un oficio y ahí ya iba pensando en qué haría el actor y luego lo inventaba un problema cotidiano y a partir de ahí se construía la historia”. Dago sigue contando que, a él, como a muchos escritores siempre se le viene al pensamiento la cara que le van a poner al personaje, pero en ocasiones el sueño termina cuando en el casting, “porque no siempre el que uno se imaginó termina siendo el que la interpreta y toca volver a reacomodarse”.

Y los elegidos fueron…

Pero en esta ocasión no le sucedió. “Ya ve que sí pude tener a los que me había imaginado, en parte porque la producción fue muy sencilla. Los actores aprendían ese texto y duraba lo que duraba el texto. Cada capítulo se grababa en máximo 40 minutos”. La producción fue, en palabras del creador del proyecto, “bastante cómoda”, y aseguró que los artistas participantes pudieran acomodar sus agendas. No era dos meses o varios días: hacían realidad los personajes en menos de una hora. A la hora de elegir a cada protagonista de historia, Dago, quien ya dijimos se consideró afortunado desde el principio, tenía cuatro condiciones inamovibles entre las que se contaban la confianza, la seguridad y la excelencia en el oficio.

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Con estas condiciones, el grupo de 13 actrices y 12 actores quedó conformado: Amparo Grisales, Marcela Carvajal, Juan Fernando Sánchez, Biasini Segura, el ‘Flaco’ Solórzano, Alexandra Restrepo, Juan Pablo Acosta, Lina Castrillón, Paula Estrada y Julián Díaz estuvieron entre los elegidos eran actores con los que había trabajado, o sea, son actores en los que yo confío y los que sabía que iban a comprometerse con el proyecto y que lo iban a poder hacer. Ni hice audiciones, sabía con quienes quería trabajar”.

Y los elegidos fueron…

Con ‘Una actriz, un actor, una cámara’, García comprobó, una vez más, la importancia del actor en las narrativas audiovisuales. “Muchas veces toda la tecnología, todo lo que sucede alrededor de las cámaras, de las luces, de los travelling, de los drones, de los espacios, hacen olvidar que realmente en el centro lo que hay es un personaje enfrentando una historia, y muchas veces como que esa pirotecnia visual le hace ruido a lo que es realmente importante en una historia, que es un personaje viviendo una situación”.

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En esta ocasión, repetida 25 veces, el bogotano reafirmó que al final, la mezcla creativa no tiene una su raíz tantos elementos: “Aquí, como no tengo sino un plano, como que recuperé o redescubrí, o volví a darme cuenta que para contar una buena historia lo único que se necesita es una cámara y un buen actor”.



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