Darlyn y Guajira tuvieron duro forcejeo y cruce de palabras: “yo valgo mucho más”

En el más reciente capítulo del Desafío XX se generó una polémica, pues durante la prueba de contacto, Guajira y Darlyn protagonizaron una tensa discusión mientras intentaban realizar puntos para sus equipos.

"El Desafío XX" llega a su recta final. Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué pasó con Darlyn y Guajira en el ‘Desafío XX’?

En medio de la prueba, Darlyn acusó a Guajira de jugar sucio, afirmando que la estaba empujando de manera brusca. Finalmente, el equipo Pibe ganó una vez más la prueba, generando más tensión entre los participantes.

“Yo valgo mucho más, yo no me voy a dar pata con esta gente por un bendito chaleco y por darle a ellos 60 millones, no”, le dijo Darlyn a sus compañeros evidentemente molesta.

Por su parte, Guajira dialogó con sus compañeros a quienes les dijo: “yo soy cero malintencionada, ella diciéndome que la dejara jugar que no fuera sucia, ¿sucia de qué? Eso se lo dice el que está allá en la casa, yo ya sé cómo son las cosas, pero igual yo sé lo que hago, y si no puedo sacar lo mejor de mí en este box, donde mis fortalezas se pueden visibilizar mucho más, ¿dónde lo voy a hacer?”.

Enfrentamiento de Darlyn y Guajira

Luego de que cada equipo analizara el resultado de la prueba, Andrea Serna los reunió para hablar sobre los resultados. “Noté, Darlyn, una discusión durante el desarrollo de la prueba con Guajira, ¿qué pasó?”.

La integrante de la casa azul expuso su desacuerdo con la estrategia utilizada por la escuadra roja, especialmente con la forma de jugar de Guajira. “Para mí el box rojo, contacto, es algo más que ir a ahorcar, empujar, tirar a la cara, es más el contacto con la pelota, el forcejeo... A mí me gusta la agilidad, la estrategia, pero no se vivió así, se vivió como ‘vamos a darles duro’. Muchas veces la compañera Guajira, cuando el balón estaba en la esquina, yo le decía ‘juguemos’, pero no, era solo de y de. Llegamos a la conclusión con el equipo que claramente somos más que esto, no nos vamos a matar, no queremos más lesiones, ya tenemos bastantes”.

Cuando Andrea le preguntó a Guajira sobre su opinión con respecto a las palabras de su rival, dijo: “Somos un equipo y cada quien visiona o se plantea cierto tipo de estrategias que creen que le puedan funcionar o no, respecto a cómo el equipo rival recepciona la manera de actuar no es una cosa que nos competa porque solo nosotros sabemos la intención con la que llegamos a jugar”, dijo inicialmente.

Enseguida, no dudó en reclamarle a su compañera las palabras grotescas, que, según ella, le ha dicho en varias oportunidades en algunas de las pruebas de contacto.

“Yo soy cero malintencionada, si te sentiste aludida, te pido disculpas de todo corazón, eres una atleta excepcional, pero una cosa es decir lo bonito cuando sientes que te están chocando duro, pero otra cosa son las palabras que le dices a las personas, no es la primera vez, creo que es la tercera que vamos a contacto y siempre usas palabras grotescas, la vez pasada le entré al choque y me dijo ‘qué asco’ y yo le dije ‘¿asco de qué? Somos personas, estamos aquí compitiendo’, me dijo ‘no, no es contigo’, ¿entonces con quién si estamos jugando? El juego nos hace sacar lo aguerrido que tenemos todos porque ellos también lo tienen... Integridad también son las palabras que usas y no ser conveniente”.

Al final, Darlyn le contestó: “ese es el problema de ir a la defensiva, de que creas que las cosas malas van dirigidas a ti”.