Él es el exnovio de Darlyn del ‘Desafío XX’. Llevaban 5 años juntos

Esta semana fue noticia la revelación de Darlyn a sus compañeros de la casa azul. La participante del Desafío XX contó que, durante el break que les dieron en el programa de Caracol Televisión, antes de iniciar la ‘Etapa dorada’, inició un romance con Kratos, un exparticipante de esta temporada.

Te puede interesar: Mafe Aristizábal del ‘Desafío XX’ sueña con lanzar una canción: “me apasiona”

De acuerdo con lo que dijo, mientras él estuvo en la ‘Ciudadela’ no hubo ningún tipo de atracción, de hecho, poco se hablaban; sin embargo, afuera comenzaron a tener una relación más cercana, salieron varias veces y comenzaron a hablar por celular, aunque ya no en tono de amigos sino de algo más. Finalmente, se dieron cuenta que había un gusto y se dieron una oportunidad. Aunque la deportista regresó al Desafío para su etapa final, reveló que está muy feliz y no dudó en llenar de elogios a su novio.

Desafío Fotografía por: Instagram @desafiocaracol

¿Quién es el exnovio de Darlyn?

Hace unas semanas, cuando el Tino Asprilla y el Pibe Valderrama convivieron por unos días en la ‘Ciudadela’, los participantes aprovecharon para hablar con ellos y contarles varios detalles de sus vidas.

Faustino Asprilla le preguntó a Darlyn por su pareja, pero ella sorprendió al revelar que terminaron cuando salió al break. “Yo lo dejé a él porque ya no lo quería. Duramos cinco años. No me enamoré de otro, pero de la noche a la mañana no fue, esto ya venía. Cuando salimos al break yo lo vi y no sentí nada, no sentí que lo haya extrañado, no sentía la necesidad de estar con él”, dijo.

El hombre que la había conquistado se llama José Miguel, a quien ella describía como “el amor más grande”. El deporte los unía, pues él también practica el crossfit. A través de sus redes sociales compartían fotos y videos de sus entrenamientos y de los viajes que hacían juntos donde demostraban lo enamorados que estaban. No se conocen muchos detalles sobre la vida de José Miguel, ya que tiene su cuenta de Instagram privada.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Darlyn no solo es atleta crossfit, también practica OCR, running, natación, aeróbicos, entre otras disciplinas. La deportista contó que entre algunos de sus sueños está montar un consultorio para asesorar y ayudar a los deportistas a cuidar su salud, ya que, en su infancia sufrió de obesidad tipo 1 por lo que fue víctima de bullying.