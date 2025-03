De Suramérica al espacio. Él es Santiago Cabrera, actor de ‘Star Trek: Picard’

El actor Santiago Cabrera se ha consolidado como uno de los artistas latinoamericanos más influyentes de Hollywood en la actualidad. Su talento y versatilidad se reflejan en la cantidad de producciones en las que ha brillado, destacándose especialmente la serie Star Trek: Picard (CBS) y la esperada secuela de Beetlejuice (Warner Bros).

Desde su debut con la serie Spooks (BBC One), en 2003, Cabrera ha demostrado una capacidad única para interpretar personajes complejos y diversos. Razón por la que su trayectoria incluye participaciones en series como Héroes (NBC) y Merlin (BBC One), y también en películas como Transformers: el último caballero (Hasbro Studios).

Recientemente, Vea tuvo la oportunidad de conversar con Santiago Cabrera, quien compartió detalles sobre su carrera y su experiencia en la industria. Además, habló sobre cómo se convirtió en el capitán Ríos de Star Trek: Picard, serie que llega el próximo 17 de marzo al canal A&E.

Un repaso por la historia de Santiago Cabrera

De acuerdo con lo expuesto por Cabrera, nació en Caracas (Venezuela) por el trabajo de su papá como diplomático de Chile. Y aunque también pasó parte de sus primeros años en Canadá, así como en algunos países de Europa, la mayor parte de su crianza fue en el país de sus padres.

A partir de los 18 años se despertó en Santiago Cabrera un inesperado interés en la actuación, teniendo en cuenta que sus planes de vida siempre apuntaron a otros campos.

“A los 18 años fue cuando me entró el bichito del teatro y de la actuación porque participé en una obra de teatro, pues antes era puro fútbol, no más. Jugaba mucho porque tenía una beca en la universidad y competí en muchas ligas, y cosas así. Pero cuando hice esa obra de teatro me entró la curiosidad y, como había vivido en Inglaterra, congelé mis estudios de Psicología en la universidad, volví a Londres a buscar escuelas de teatro y quedé en una que era la que me gustaba. Ahí me cambió la vida”, explicó inicialmente.

“Estuve tres años en conservatorio de actuación y ahí hice todas las obras, los clásicos y me enamoré de esta profesión ¡Me apasioné mucho! Fue una educación en todo sentido el vivir en Inglaterra, no solo por el hecho de estar solo fuera de casa; sino también por la cultura; aprendí sobre la historia al teatro, de Shakespeare, de Chéjov, de los griegos, del cine moderno, estudié a Brando, a Montgomery Cliff...”, agregó Santiago Cabrera, quien también ha participado en Big little lies (HBO) y Land of woman (Apple TV+).

La llegada de Santiago Cabrera a la tripulación de Star Trek

El actor de 46 años mencionó que los primeros pasos para convertirse en el capitán Cristóbal Ríos fueron como protagonista de una serie llamada Salvation, de la que se hicieron dos temporadas.

“Esta serie fue producida para CBS por Secret Hideout, que es la productora de Alex Kurtzman (...) Luego de eso tuve la fortuna de que me estaban ofreciendo muchos pilotos y estaba como en una buena posición, pero un día Alex Kurtman me llama por teléfono y me dice: ‘Antes de que te amarres a otra serie, te quiero contar que estamos como a tres meses de filmar ‘Star Trek: Picard’. Esta cosa no es piloto, vamos a hacer 10 capítulos mínimo. Lo más probable que hagamos tres temporadas, dos o tres, y hay un papel super interesante del capitán de una nave'. Y aunque no tenían guiones todavía, por lo que todo fue un poco como a fe ciega, confié en porque Alex porque es un gran productor y un gran creativo en todo sentido”, comentó Santiago Cabrera.

“‘Star Trek’ es una cosa que se catapulta a otro nivel porque es una marca y una institución mundial que tiene gran seguimiento. Mucha gente creció con esto y, desde niños, lo vieron con sus papás y con su familia, entonces hay muchos sentimientos de por medio. Ahí se te abre un mundo que uno no sabía que existía antes, o por lo menos yo no sabía que existía a este nivel. Y es bonito, es muy satisfactoria la interacción con los fans. Me encanta porque esa ha sido una de las cosas más enriquecedoras de todo esto”, concluyó.