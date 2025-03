¿De qué se trata la serie The Residence, de Netflix donde actúa Julieth Restrepo?

Desde que el pasado jueves 20 de marzo se estrenó por la plataforma Netflix la serie La Residencia, cuyo nombre original es The Residence, se ha convertido en una de las más visualizadas en la plataforma de streaming.

El hecho de que la producción sea encabezada por Shonda Rhimes y su empresa Shondaland sin duda es un sello de garantía que llama la atención de los usuarios que saben del acierto a la hora de crear. Shonda es la misma de Grey’s Anatomy y Bridgerton. SU compañía firmó un acuerdo con Netflix para desarrollar grandes producciones.

EN esta oportunidad La residencia es un relato policíaco y de suspenso que además contiene un fino humor. La historia sigue la investigación que realiza una reputada detective experta en descifrar crímenes y es convocada a la Cas Blanca donde un ujier es hallado muerto, justo en una noche donde en la casa presidencial se celebra una importante cena con representantes internacionales.

En ‘The Residence’ todos son sospechosos

En la casa todos son sospechosos y la detective Cordelia Cupp, personificada por Uzo Aduba, debe observar con detalle a cada habitante.

Además de Cordelia interviene Edwin Park, un agente especial del FBI que colabora con Cordelia, aunque inicialmente se muestra escéptico ante sus métodos poco convencionales.. AB Wynter es el ujier jefe de la Casa Blanca y víctima del asesinato que desencadena la trama.

Julieth Restrepo interpreta a Elsyie Chayle, una mujer que trabaja para sacar adelante a su hija. Fotografía por: Cortesía NETFLIX

Julieth Restrepo personifica a Elsyie Chayle, ama de llaves de la Casa Blanca quien parece ser una mujer dulce, amable y trabajadora. Ella como el resto de habitantes, también es sospechosa.

Debido al éxito de The Residence los cibernautas se preguntan si habrá segunda temporada, pese a que al término de los ocho episodios que componen esta se establece quien es el asesino.

Su creador Paul William Davies señaló que está listo para hacer la segunda entrega con Uzo Aduba como Cordelia Cupp y su compañero, el agente del FBI Edwin Park. Claro, esto ocurrirá siempre y cuando la plataforma de streaming le dé luz verde. “Me encanta Cordelia Cupp; disfruté mucho ideándola y escribiéndola. Uzo es increíble. Me encanta la relación entre Cordelia y Edwin. Hay muchas más historias que contar sobre sus aventuras y las de él con ella. Veremos qué opina la gente sobre la serie, pero mentiría si dijera que no le he dado muchas vueltas y que no tenía muchas ideas sobre su futuro”, señaló Paul William Davis, escritor de la historia en una entrevista a Deadline en el lanzamiento de esta producción.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento