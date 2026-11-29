El futuro de Deadpool en la pantalla grande comienza a tomar forma. Después del éxito que consiguió junto a Wolverine en 2024, el personaje interpretado por Ryan Reynolds tendría una nueva película en camino, de acuerdo con información publicada por el medio estadounidense The Hollywood Reporter.

La noticia despertó expectativas entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel, especialmente por la posibilidad de que el antihéroe regrese acompañado de otros personajes.

¿Qué se sabe sobre la nueva película de Deadpool?

The Hollywood Reporter mencionó el próximo proyecto de Deadpool en un artículo publicado el 25 de noviembre de 2026, en el que abordó algunos movimientos profesionales de Ryan Reynolds. La publicación señaló que el actor tiene otra película del personaje en camino, aunque no entregó información sobre su argumento, el elenco o una posible fecha de estreno.

La mención también coincide con declaraciones que Reynolds ha hecho durante los últimos meses sobre el futuro del antihéroe. En abril de 2026, el actor habló sobre la posibilidad de regresar al universo de Marvel y explicó que no necesariamente imagina otra película centrada exclusivamente en Deadpool.

Su intención sería explorar una historia en la que el personaje tenga un papel de apoyo y comparta protagonismo con otros superhéroes. Esta posibilidad también tiene antecedentes en un reporte de The Hollywood Reporter de mayo de 2025, que indicó que Reynolds estaba desarrollando ideas para una producción relacionada con los X-Men.

Según aquella información, el proyecto contemplaba que varios integrantes de ese grupo de mutantes tuvieran un papel central, mientras Deadpool ocuparía un lugar diferente al que ha tenido en sus anteriores películas. Sin embargo, no se confirmó que esa propuesta fuera aprobada ni que corresponda necesariamente a la producción mencionada recientemente.

¿Qué otros personajes podrían aparecer?

Los X-Men aparecen entre las posibilidades que más interés generan alrededor del futuro del personaje. La relación de Deadpool con ese grupo ha sido parte de su historia en los cómics y también ha tenido presencia en sus anteriores aventuras cinematográficas.

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Por otra parte, en julio de 2026, durante su participación en el Fanatics Fest, Reynolds habló sobre el regreso del antihéroe y aseguró que eventualmente habrá otra película. En esa ocasión, también manifestó su interés por llevar a la pantalla historias de los cómics que todavía no han sido exploradas en el cine.

El éxito de ‘Deadpool & Wolverine‘ también dejó abierta la posibilidad de nuevas colaboraciones con otros personajes de Marvel. La producción, protagonizada por Reynolds y Hugh Jackman, superó los 1.300 millones de dólares en taquilla mundial y se convirtió en uno de los grandes éxitos cinematográficos de 2024.

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Por ahora, Marvel Studios no ha anunciado oficialmente el título de la próxima película, sus protagonistas ni su fecha de estreno. Tampoco se ha confirmado si Wolverine o alguno de los integrantes de los X-Men tendrá participación. Lo que sí parece claro es que Ryan Reynolds no ha cerrado la puerta a regresar como Wade Wilson. La expectativa está ahora en conocer qué historia prepara el actor y cuál será el lugar que ocupará Deadpool en la siguiente etapa del universo de Marvel.

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