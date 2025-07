Delirio de Netflix: ¿En qué se parece y en qué no al libro de Laura Restrepo?

El pasado 18 de julio se estrenó por Netflix la serie ‘Delirio’. Con las actuaciones de Juan Pablo Raba, Estefanía, Piñeres, Paola Turbay y Cristina Campuzano entre otros actores de primera línea. La apuesta ha escalado rápidamente en lo más visto del streaming y aparece como una de las más visualizadas.

La historia de Agustina, una mujer permanentemente conflictuada, y Aguilar, su esposo, quien busca afanosamente ayudarla, está basada en la laureada novela de Laura Restrepo, ‘Delirio’, publicada por primera vez en el 2004.

En las adaptaciones de este tipo de piezas literarias, generalmente sus guionistas hacen un trabajo de creación donde buscan que la historia encaje en una estructura audiovisual, sin traicionar el espíritu del texto original.

Verónica Triana y Andrés Burgos fueron en este caso quienes realizaron este trabajo, del que la primera habló con Vea. También se refirió al papel que tuvo Restrepo en dicha adaptación.

La dupla estuvo trabajando en este reto por dos años, ya que también asumieron el rol de productores. “Tardamos un año en escribir la serie y también estuvimos involucrados como showrunners (productores ejecutivos) hasta el final. Es decir que todo el proceso duró aproximadamente dos años”.

¿Todos los personajes del texto original de Laura Restrepo están en la adaptación de la serie de Netflix?

“No, no todos los personajes de la novela están en la adaptación, ya que el formato de serie exige una mayor síntesis. Sin embargo, están los más importantes. Por ejemplo, personajes como la tía Ilse —que pertenece a otra época— aparecen referenciados y tienen un peso inmenso en la génesis de la historia de Agustina, pero no figura como personaje activo.

Otro personaje que estuvo en las primeras versiones fue Ronald Silverstein. En la novela, él es agente de la DEA y parte del grupo de amigos de la Araña y Joaco, pero tras escribir ese grupo de amigos, nos dimos cuenta de que su rol como agente de la DEA no aportaba demasiado a la serie y, en cambio, nos generaba muchas preguntas. Así que decidimos mantener ese grupo más pequeño”.

¿Cuáles personajes sufrieron más cambios en edad o rol con respecto al libro?

“El que más cambios sufrió fue Midas McAlister. En la novela, Midas es un narrador externo que observa el mundo de la familia Londoño con cierta ironía, desde el futuro, desde lo ya vivido. En la serie, en cambio, Midas está inmerso en el presente, lo que nos obligó a enfocarlo de otra manera: se convierte en un personaje trágico, que aún no ha reflexionado sobre lo que le pasó, por lo tanto no puede tener esa ironía.

En la serie, su objetivo es pertenecer a una clase social que, por más dinero que tenga, nunca lo aceptará. Construimos al personaje desde ese conflicto, lo que nos llevó a modificar aspectos clave de su carácter. Por ejemplo, en la serie es él, más que nadie, quien quiere tener un hijo con Agustina, cosa que no sucede en la novela.

En la novela, el Araña es un personaje gordo y grotesco, un hombre que “se ahoga en colesterol”. Sin embargo, Burgos y yo decidimos que debía ser guapo para reforzar su conflicto: un joven de clase alta, atractivo, con todo a su favor, que queda en silla de ruedas, impotente, y no lo soporta. Esa frustración con la vida, esa rabia de niño que no sabe perder, termina desfogándola con una mujer inocente”.

¿Hay algún rol que no esté en el libro y que haya sido agregado por dramaturgia audiovisual?

“Sí. Pedro, el amigo de Aguilar. En la novela, Aguilar es uno de los narradores que le cuenta directamente al lector lo que está pasando con Agustina y cómo se siente. En la serie necesitábamos construir el mundo universitario de Aguilar y, al mismo tiempo, un personaje con Aguilar pudiera desahogarse.

A Pedro le confiesa que siente celos y culpa por no haber querido saber nada del pasado de Agustina. Pedro es el amigo que lo acompaña a casarse, que lo ayuda a investigar sobre Midas”.

Los bichos de Agustina en ‘Delirio’ de Netflix, no están en el libro de Laura Restrepo

¿Qué aspectos son completamente ajenos al texto original y fueron ideados por el equipo de adaptación?

“Los bichos como expresión de la locura. Necesitábamos un elemento visual que representara rápidamente la locura en una imagen. En la literatura esto se construye a partir del lenguaje; nosotros decidimos hacerlo desde lo sensorial.

Elementos como el agua o la finca de los Londoño nos llevaron de forma orgánica hacia los bichos. Hay una escena en la que Eugenia niña recoge insectos con su padre y los guardan en un frasco como un ritual entre los dos. Esa escena la escribimos antes de que se nos ocurrieran los bichos como símbolo de la locura. Fue la génesis de ese elemento visual”.

¿Qué tanto intervino u opinó Laura Restrepo en la adaptación?

“Laura fue muy generosa con nosotros. Siempre tuvo claro que, al tratarse de un lenguaje distinto, la serie requería cambiar o modificar ciertos elementos de la novela. Creo que la clave en una adaptación no es seguir al pie de la letra el libro, sino saber leerlo, interpretarlo, captar sus temas y la esencia de sus personajes.

A mitad del proceso hablamos con Laura y le contamos cómo estábamos visualizando la serie. Le dijimos que queríamos mantener los tres puntos de vista principales de la novela —Agustina, Aguilar y Midas— y que también respetaríamos los saltos en el tiempo, pero con menos fragmentación. Hablamos de los personajes y de lo que significaban para ella. Fue una conversación que nos dio mucha tranquilidad para seguir adelante, porque sentimos que teníamos los mismos personajes en la cabeza y jugaríamos con la estructura fragmentada que tiene la novela y que de alguna manera responde al delirio y al caos.

Cuando tuvimos escritos todos los guiones se los compartimos. Con el humor que la caracteriza, nos dijo que los leyó queriendo saber qué iba a pasar después, lo cual fue un gran cumplido para nosotros y nos dio una gran confianza para emprender la aventura del rodaje”.

¿Cuál fue la licencia más grande que tuvo la adaptación audiovisual?

“Más que una licencia, diría que fue una necesidad de completar espacios que la novela deja sugeridos. La literatura puede ser ambigua; lo que no se dice tiene peso. El lector acepta que no se le cuenten algunas cosas.

En cambio, el lenguaje audiovisual es concreto: lo que no se ve, no existe. El espectador necesita que le abras preguntas, pero también que se las respondas. Por eso creamos un enfrentamiento entre Agustina y Eugenia en la casa de campo. El último episodio debía resolver preguntas que se habían planteando desde el inicio. En la novela eso se sugiere, pero no se concreta.

Sobre la investigación que hace Aguilar del misterio de su mujer, también tuvimos que construir una cadena de sucesos que se pudiera mantener a lo largo de los ocho episodios, en la novela esto se resuelve de una forma más sencilla”.

Delirio de Netflix: ¿cuántos capítulos tiene y cuál es su reparto?

La serie ‘Delirio’ es de ocho episodios y cuenta con un elenco encabezado por Estefanía Piñeres, en el papel de Agustina Londoño, y Juan Pablo Raba como Fernando Aguilar, su esposo. También participan actores como Juan Pablo Urrego, Paola Turbay, Salvador del Solar, Cristina Campuzano,César Mora,José Julián Gaviria, Sara Pinzón,Lucas Buelvas y Guadalupe Mejía.