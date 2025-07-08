‘Desafío 2025’ ¿Quién era ‘El Elegido’ y quién fue eliminado de la competencia?

Las emociones volvieron a ser protagonistas en el capítulo 38 del Desafío del Siglo XXI. La jornada no solo estuvo marcada por la revelación de la identidad de ‘El Elegido’, sino también por un nuevo ‘Desafío a Muerte’ que dejó como resultado una despedida dolorosa para los competidores y los televidentes.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Tina, la elegida del ‘Desafío’

Andrea Serna sorprendió a los equipos Alpha, Gamma y Omega al pedir que la persona seleccionada como ‘El Elegido’ se identificara frente a todos. Tras unos segundos de silencio, Tina, integrante de Alpha, dio un paso al frente y confesó que ella había sido la escogida por la producción para cumplir una misión secreta durante el séptimo ciclo.

La tarea consistía en dormir sola, pese a que en la Ciudad de las Cajas las camas se comparten entre los participantes. Según relató, debió convencer a su compañero Eleazar para que le cediera el espacio, lo que finalmente consiguió tras insistir con calma y argumentos.

Por completar con éxito el reto, Tina recibió un premio individual de 10 millones de pesos. El dinero va directamente a su cuenta personal y no hace parte de las dinámicas económicas del programa, como los arriendos o los servicios.

Lucho, el nuevo eliminado del ‘Desafío’

Después de la revelación llegó el turno para el séptimo ‘Desafío a Muerte’, que esta vez enfrentó a cinco hombres: Leo y Lucho por Alpha, Camilo y Potro por Omega, y Rata por Gamma. El circuito exigía fuerza, puntería y resistencia en cada una de sus fases, con la presión adicional de que el último en llegar debía abandonar la competencia.

El primero en completar la prueba fue Camilo, seguido por Rata, Potro y Leo. Lucho no logró superar el último obstáculo y se convirtió en el nuevo eliminado del reality. Su salida no solo significó una pérdida en lo deportivo para su equipo, sino también un golpe emocional para Valentina, con quien había forjado un vínculo especial dentro de la casa.

Una despedida entre lágrimas

El momento más emotivo de la noche se dio con Leo, quien terminó salvándose en la definición final frente a su gran amigo Lucho. Aunque consiguió la victoria, el competidor no celebró y en cambio rompió en llanto por la eliminación de su compañero. “Nunca había experimentado estar con alguien con el que uno aprende a tener tanta afinidad… éramos como un alma gemela en la casa”, expresó frente a Andrea Serna y sus colegas.

Con este resultado, Lucho dejó la competencia tras incumplir con la misión que se le había asignado cuando fue elegido como ‘El Elegido’ en el ciclo anterior. Aun así, aprovechó su despedida para agradecer la experiencia y motivar a los demás participantes a seguir luchando por la permanencia en el juego.