‘Desafío del Siglo XXI’ capítulo 77 en vivo: siga el minuto a minuto del reality

Cada noche, millones de televidentes siguen en Caracol Televisión las emociones del Desafío del Siglo XXI, un reality que se consolida como el más exigente de la pantalla colombiana. En esta temporada, los participantes, que representan a distintas regiones del país, deben superar pruebas de resistencia, estrategia e inteligencia, además de la dura convivencia que marca el rumbo de la competencia.

El capítulo 77 de la temporada 21 llega cargado de máxima tensión, pues habrá dos nuevos eliminados ¿Quiénes serán?

“Al ser una eliminación de dos géneros, ¿qué pasaría si uno de los sentenciados fuera el elegido? Pongamos un ejemplo: si Manuela fuera la elegida y cumplió su tarea, pues Manuela se quita el chaleco y Katiuska quedaría automáticamente eliminada", comentó Andrea Serna, antes de revelar la identidad del participante en cuestión.

Katiuska y Manuela, compañeras en Omega, deberán enfrentarse esta noche en el temido ‘Box Negro’. Antes del reto, ambas aprovecharon los momentos previos para demostrarse cariño, respeto y dejar en claro que lo darán todo en la pista.

De igual manera, Gio y Potro, del equipo Gamma, se dedicaron palabras de aprecio, conscientes de que deberán medirse entre sí para definir su permanencia en la competencia.

Los integrantes de Gamma pasaron una difícil noche al cumplir con su respectivo castigo: ejercicios con sobrepeso. Esta prueba consistió en que cada desafiante debió cargar una maleta de peso durante las 12 horas que dure el castigo. Hombres con maleta de 30 kilos y mujeres con maleta de 20 kilos. Cada vez que sonaba la alarma, debían girar la ruleta para descubrir qué ejercicio les tocaba cumplir.

Una entrenadora los estuvo guiando, y fue ella quien decidió si el ejercicio fue bien ejecutado para que pudieran descansar y esperar una próxima alarma.

Así inició el día 51 en el Desafío del Siglo XXI.