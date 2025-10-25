‘Desafío del Siglo XXI’ capítulo 80 en vivo: siga el minuto a minuto del reality

Cada noche, millones de televidentes siguen en Caracol Televisión las emociones del Desafío del Siglo XXI, un reality que se consolida como el más exigente de la pantalla colombiana. En esta temporada, los participantes, que representan a distintas regiones del país, deben superar pruebas de resistencia, estrategia e inteligencia, además de la dura convivencia que marca el rumbo de la competencia.

El capítulo 80 de la temporada 21 llegó cargado de fuertes emociones, no solo por un nuevo ‘Desafío de Sentencia y Bienestar’, sino por las dudas que rondan sobre el futuro de varios participantes ¿Alguno abandonará la competencia hoy?

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Gio aprovechó la presión que enfrentaba Rosa y se impuso en la etapa final de este ‘Desafío de Sentencia y Bienestar’, dándole el triunfo a Gamma y el premio de los 20 millones. El competidor celebró su regreso a la competencia por todo lo alto, consolidándose como la figura del día.

Aunque Omega tenía una ventaja considerable, Rosa la perdió en la fase final al intentar equilibrar las bolsas de arena. No logra encontrar la fórmula para mantenerlas estables en la balanza, lo que permitió que Gio cruzara la pista y se uniera a la misma tarea para Gamma. La definición está más reñida que nunca.

Tina logró conservar la delantera para Omega tras enfrentarse a Mencho en el recorrido. Ahora, la responsabilidad recae en Rosa, quien se mide con Yudisa para intentar asegurar el triunfo de su equipo.

Rata y Leo lograron obtener dos códigos para su equipo, mientras que Gamma, con Potro liderando el arranque, apenas ha conseguido descifrar una de las cifras. Ahora, Mencho y Tina se enfrentan en la pista para intentar inclinar la balanza.

Dos hombres y dos mujeres por cada equipo se enfrentan hoy en el Box Azul: Leo, Rosa, Tina y Rata por Omega; mientras que Potro, Yudisa, Mencho y Gio representan a Gamma en este nuevo desafío.

Antes de iniciar la prueba, Andrea Serna explicó las reglas del día. De acuerdo con la presentadora, el reto de hoy se disputa por relevos y combina fuerza, agilidad y concentración. Cada participante inicia saltando a una piscina para superar una serie de obstáculos bajo y sobre el agua. Luego debe tomar un celular en la tarima, pasar por un túnel y sumergirse nuevamente para fotografiar una operación matemática ubicada en el fondo.

Con esa imagen en mano, el competidor sube al segundo nivel del box, resuelve el cálculo y usa el resultado para descifrar parte de la clave que desbloquea un candado gigante. El último integrante completa la secuencia y libera un cofre con diez bolsas de arena, que el equipo debe lanzar sobre una plataforma inestable. El primero en lograr que todas queden en equilibrio será el ganador.

Ante la eventualidad presentada, Gio regresará a la competencia y tomará el lugar de su compañero en el equipo Gamma. Sin embargo, su retorno viene con una condición: deberá portar el chaleco que pertenecía a Juan.

Entre lágrimas, la barranquillera —quien es una cercana amiga de Juan— le dedicó un emotivo mensaje en medio del inesperado y difícil momento: “Yo sé que todos los sueños son importantes, pero yo se lo dije a él desde el día uno: para mí, el mejor de todo El Desafío es él, con el respeto de todos los demás y teniendo en cuenta que aquí todos son muy buenos. Creo mucho en él y esa noticia sí me deja súper triste, pero yo sé que cuando salga va a tener demasiadas oportunidades. Y lo único que quiero decirle es que lo quiero muchísimo, que no se deje tumbar por esto, porque yo sé lo difícil que debe ser este momento para él”.

“A todos los demás competidores le doy gracias a Dios por haberme permitido vivir esta experiencia con ellos, con excelentes personas, excelentes atletas. Me da mucha tristeza, y me... así... tenía otro plan. Yo no dejaba de verme en finales. Pero nada, gracias a todos por la amistad que de pronto me han brindado y nos vemos afuera”, expresó el integrante de Gamma poco antes de tomar sus maletas y dejar el programa.

Aunque parecía haber superado las dificultades físicas, Andrea Serna confirmó que Juan deberá abandonar la competencia por recomendación médica: “Bien, desafiantes. Les prometí tenerlos al tanto de la condición médica de Juan. Juan salió de la ciudadela, estuvo en la clínica, tuvo su revisión con especialistas, y el dictamen médico dice que no puede continuar en competencia (...) Siento mucho decirlo, Juan. Pero tu historia en el ‘Desafío’ ha terminado”.

Mientras Gamma intenta adaptarse a las incomodidades de playa baja, Mencho regresa de la suite Ditu para enfrentarse nuevamente a la realidad del resto del grupo. Juan también reaparece tras la lesión en su dedo durante la última prueba.